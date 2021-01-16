5 найефектніших образів Меланії Трамп на посаді першої леді США

За чотири роки президентства свого чоловіка Меланія Трамп закріпила за собою статус ікони стилю. Першій леді вдалося підкорити серця мільйонів своїм ефектним стилем.

Завдяки своїм вбранням місис Трамп запам'ятається хоч і мовчазною, але ефектною першої леді. Модний гардероб став для неї способом заявити про себе і продемонструвати бездоганне відчуття стилю, підкреслити індивідуальність.

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Поки авторитетні стилісти та інші фешн-експерти шукали в образах Меланії приховані послання, вона продовжувала дивувати вибором нарядів, які доволі часто вказували на те, що політика чоловіка не впливає на її гардероб. Пропонуємо згадати незабутні образи Меланії Трамп: від інавгураційного димчасто-блакитного костюма Ralph Lauren до трендового шкіряного пальто Alexa Chung.

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