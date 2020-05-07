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Lady Gaga розповіла, коли вийде її новий альбом Chromatica
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Фанати епатажної співачки Lady Gaga чекали на цю звістку надто довго, але таки дочекалися. Нарешті зірка розповіла, коли вийде її новий альбом, який має назву "Chromatica".
Співачка Lady Gaga нарешті назвала дату виходу свого майбутнього альбому "Chromatica", реліз якого довелося перенести через пандемію коронавірусу. Платівка епатажної зірки вийде уже 29 травня.
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Про це співачка розповіла на своїй сторінці в інстаграмі.
Зауважимо, що спочатку вихід альбому був запланований на 10 квітня, але Lady Gaga заявила, що не хоче випускати його саме в цей непростий час, хоча хотіла б підтримати людей своєю творчістю. Проте, наразі її шанувальникам довелося задовольнятися артами до альбому та синглом "Stupid Love" – першим сольним записом співачки з 2017 року.
Хоча Lady Gaga давно не випускала нові треки, вона не втрачала часу дарма: 33-річна зірка знялася у фільмі "Зірка народилася", за який її номінували на "Оскар" як кращу актрису (у результаті "Оскар" отримала пісня до фільму, яку теж написала вона), а ще співачка розробляє косметику й аксесуари.
Ну що ж, прихильникам зірки залишилося зовсім трішки зачекати, аби насолодитися новими композиціями Lady Gaga.
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