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Фільм Гуцулка Ксеня виклали в мережу: дивитись онлайн українське кіно

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Варвара Лущик виконала роль Ксені - фото 1
Варвара Лущик виконала роль Ксені

Український фільм "Гуцулка Ксеня", знятий режисеркою Оленою Дем’яненко, з'явився у мережі. Тож якщо ви не змогли побачити цю стрічку в кінотеатрі, то тепер маєте нагоду надолужити втрачене. Дивіться мюзикл онлайн!

Романтична музична комедія "Гуцулка Ксеня" вийшла в прокат ще в березні 2019 року та відтоді зібрала схвальні відгуки глядачів та критиків. В основі літературного сценарію фільму – лібрето однойменної оперети основоположника модерної української оперети Ярослава Барнича, творчість якого тривалий час в Україні була заборонена.

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Сюжет стрічки розгортається в 1939 році, коли до окупації Західної України більшовиками залишається кілька тижнів. Зі Штатів у карпатську Ворохту приїздить американець українського походження Яро. Батько юнака залишив заповіт, за яким хлопець отримає у спадок мільйон доларів лише за умови, якщо одружиться зі свідомою українкою. Саме в горах Яро зустрічає гуцулку Ксеню, яка змінює всі його плани.

Дивитись онлайн український фільм "Гуцулка Ксеня":

Режисеркою фільму стала Олена Дем'яненко, а головні ролі в "Гуцулці..." виконали: Варвара Лущик (Україна), Максим Лозинський (США), Олів’є Бонжур (Бельгія), Ігор Цішкевич (США), Олег Стефан (Україна), Катерина Молчанова (Україна), фрік-кабаре "Dakh Daughters".

Фільм Гуцулка Ксеня виклали в мережу: дивитись онлайн українське кіно - фото 402434

Покази "Гуцулки Ксені" пройшли у 23-х країнах світу, фільм отримав Гран-прі Міжнародного кінофестивалю в місті Атамі (Японія). 19 травня 2020 року відбудеться реліз стрічки в США.

Фільм Гуцулка Ксеня виклали в мережу: дивитись онлайн українське кіно - фото 402433

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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