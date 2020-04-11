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Крутий сайт, який показує, що бачив телескоп Хаббл у ваш день народження

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Цьогоріч телескопу Хаббл – 30 - фото 1
Цьогоріч телескопу Хаббл – 30

Телескопу Хабблу цього року виповняється 30 років. Його запустили в космос у 1990 році і відтоді він зробив понад 1,4 мільйона спостережень.

На честь ювілею NASA запустило на своєму сайті розділ, де можна дізнатися, що бачив Хаббл у день вашого народження.

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Щогодини, сім днів на тиждень, 365 днів у році Хаббл працює. Це означає, що в каталозі телескопа є що-небудь цікаве на кожну дату. Потрібно вибрати тільки місяць і день народження.

Якщо космічний знімок вам сподобається, можете безкоштовно завантажити його собі. Також на сайті можна докладніше прочитати про об'єкт, який зобразив Хаббл.

Крутий сайт, який показує, що бачив телескоп Хаббл у ваш день народження - фото 397502

Нагадаємо, що раніше Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору США запустило сайт NASA at Home для дослідження космосу онлайн під час карантину. Ресурс підійде для школярів, студентів і всіх, хто цікавиться діяльністю NASA.

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