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Крутий сайт, який показує, що бачив телескоп Хаббл у ваш день народження
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Телескопу Хабблу цього року виповняється 30 років. Його запустили в космос у 1990 році і відтоді він зробив понад 1,4 мільйона спостережень.
На честь ювілею NASA запустило на своєму сайті розділ, де можна дізнатися, що бачив Хаббл у день вашого народження.
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Щогодини, сім днів на тиждень, 365 днів у році Хаббл працює. Це означає, що в каталозі телескопа є що-небудь цікаве на кожну дату. Потрібно вибрати тільки місяць і день народження.
Якщо космічний знімок вам сподобається, можете безкоштовно завантажити його собі. Також на сайті можна докладніше прочитати про об'єкт, який зобразив Хаббл.
Нагадаємо, що раніше Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору США запустило сайт NASA at Home для дослідження космосу онлайн під час карантину. Ресурс підійде для школярів, студентів і всіх, хто цікавиться діяльністю NASA.
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