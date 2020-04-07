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У NASA розсекретили свій план щодо Місяця: до чого тут Марс
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Космічне відомство США представило звіт, в якому йдеться про дослідження Місяця в рамках більш пізніх етапів програми Артеміда.
Документ NASA під назвою Plan for Sustained Lunar Exploration and Development описує кроки, які мають намір вжити після висадки на Місяць астронавтів. Загальна концепція будується на створенні на супутнику довготривалої бази, а також підготовці людини до польоту на Марс.
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Цього хочуть досягти шляхом створення місячної бази Artemis Base Camp на південному полюсі супутника. Вона зможе забезпечувати місії, тривалість яких сягатиме приблизно місяця-двох. Для реалізації планів NASA створить всюдихід, схожий на той, який використовували в програмі Аполлон. Надалі планується створення більшого всюдихода, позначеного в документі як Habitable Mobility Platform: на ньому можна буде здійснювати 45-денні подорожі.
Також космічне відомство поділилося своїм баченням перспектив місячної орбітальної станції Lunar Gateway. Всупереч нещодавно представленим даним про можливу відмову від її використання в рамках висадки на Місяць, NASA все ж розглядає станцію як важливий аспект програми.
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