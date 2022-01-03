Крок назад: що змінилося у рейтингу 100 найкасовіших фільмів Голлівуду

За рік кількість жінок-режисерів у рейтингу 250 найкасовіших фільмів стала меншою на один процентний пункт. А якщо скоротити вибірку до 100 фільмів, то показник дорівнюватиме 12% у 2021-му проти 16% у 2020 році.

Дослідження під назвою "Целулоїдна стеля" щорічно проводять у Центрі вивчення жінок у кіно та на телебаченні у Сан-Дієго. На думку авторів доповіді, Джейн Кемпіон ("Влада пса"), Мегі Джілленхол ("Незнайома дочка"), Хлоя Чжао ("Вічні") та Ніа ДаКоста ("Кендімен"), чиї фільми розглядають як претендентів на нагороди у майбутньому сезоні, є винятками із правила. Про це пише Variety.

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Попри всі їхні досягнення у кіновиробництві, відсоток жінок, які знімають фільми, у 2021 році фактично знизився.

І знову цього року понад 80% фільмів не очолюються жінками, – заявила директор центру Марта Лозен.

Проте дослідники відзначають зростання зайнятості жінок у кіновиробництві. У рейтингу 250 найкасовіших фільмів минулого року 25% виробничих посад обіймали жінки – це режисери, сценаристи, виконавчі продюсери, продюсери, редактори й оператори. 2020 року цей показник становив 23%.

На частку жінок припадало 26% виконавчих продюсерів найкасовіших фільмів у порівнянні з 21% у 2020 році, а жінок-продюсерів побільшало на 2% (30% у 2020-му). Показники сценаристок (17%), редакторів (22%) та операторів (6%) залишилися на тому ж рівні. 20% жінок працювали над картинами для стрімінгових сервісів (Netflix, Amazon Prime, Disney Plus та інші), з них 10% – як режисери.

У 2022 – 2023 роках кожна велика студія випустить щонайменше два фільми, зняті жінками-режисерами, пишуть автори доповіді. Марта Лозен зізналася, що спостерігає такі тенденції вперше. Але за 24 роки (центр публікує "Целулоїдну стелю" з 1998 року) "завзята відсутність значного прогресу" так і не припинилася, підсумовує дослідниця.

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