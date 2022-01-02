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Українські фільми 2021 року: ТОП 10 нових кінострічок українською

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Українські фільми 2021 - фото 1
Українські фільми 2021

Найкращі українські фільми, які з'явилися у 2021 році, припадуть до душі глядачу. Радіо МАКСИМУМ зібрало найкращі кіноновинки, які вийшли в українському прокаті за цей рік!

Українська кіноіндустрія у 2021 році не припиняла працювати, хоч пандемія і вносила свої корективи. Проте фільми українською виходили та радували глядачів. Тому Радіо MAXIMUM зібрали найкращі нові українські кінострічки за рік, які ви могли пропустити.

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Стоп-Земля

  • Жанр: драма
  • Країна: Україна
  • Режисер: Катерина Горностай
  • У головних ролях: Марія Федорченко, Арсеній Марков, Яна Ісаєнко, Олександр Іванов, Артем Слюсаренко
  • Тривалість: 122 хв

Стоп-Земля, дивитись трейлер фільму онлайн:

Сюжет. Головна героїня – школярка Маша. Інтровертна дівчина вчиться у випускному класі. Разом з друзями Яною та Сєнею вони проживають кожен свій день, який сповнений переживань, боротьби та буденних викликів. Щоранку – вихід із зони комфорту. Прийдешні екзамени накаляють все довкола, а ще Маша закохується. Рівень напруги – максимальний. Проте варто наважуватися та робити кроки назустріч, адже не дізнаєшся, чи це взаємно.

Носоріг

  • Жанр: кримінальна драма
  • Країна: Україна, Польща, Німеччина
  • Режисер: Олег Сєнцов
  • У головних ролях: Сергій Філімонов, Євген Черніков, Євген Григор'єв, Аліна Зєвакова
  • Тривалість: 101 хв

Носоріг, дивитись трейлер фільму онлайн:

Сюжет. Україна, 1990-ті роки. Головний герой – Носоріг. Це його прізвисько. Він бандит, який втрапляє у лещата тогочасного українського кримінального світу та починає свій кривавий шлях, що приводить його зовсім не туди, куди він очікував.

Інший Франко

  • Жанр: історичний, біографічний
  • Країна: Україна
  • Режисер: Ігор Висневський, Віталій Малахов
  • У головних ролях: Довженко В'ячеслав, Сеітаблаєв Ахтем, Ірина Кудашова, Федінчик Андрій, Донець Максим
  • Тривалість: 90 хв

Інший Франко, дивитись трейлер фільму онлайн:

Сюжет. Історія розгортається довкола життя Франка. Проте не того, чиї портрети зараз висять у кожній школа. Розповідь йде про Петра, одного із засновників організації "Пласт", льотчика, засновника авіації в Галицькій армії, депутата Верховної Ради УРСР. Він був репресований – радянська влада скерувала його у Сибір. Дорогою туди він загинув при загадкових обставинах.

Цензорка

  • Жанр: доку-драма
  • Країна: Україна, Словаччина, Чехія
  • Режисер: Петер Керекес
  • У головних ролях: Іріна Кірізєва, Маріна Клімова, Любофь Васіліна
  • Тривалість: 93 хв

Цензорка, дивитись трейлер фільму онлайн:

Сюжет. Глядач спостерігає за молодою жінкою Любою. Її засудили до 6 років ув'язнення. За що? За вбивство чоловіка. Він її зрадив. Вона відбуває покарання в одеській тюрмі, після того, як народила сина Колю. У в'язниці головна героїня зустрічає 40-річну Ірину, яка працює охоронцем у цій тюрмі. Ірина бачить у цій ситуацію нову можливість для себе, адже не хоче, щоб її син опинився у сиротинці, куди відправляють всіх дітей ув'язнених після того, як їм виповниться три роки.

Пульс

  • Жанр: спортивна драма
  • Країна: Україна
  • Режисер: Сергій Чеботаренко
  • У головних ролях: Наталія Бабенко, Вікторія Левченко, Наталія Доля, Олександр Кобзар, Станіслав Боклан
  • Тривалість: 100 хв

Пульс, дивитись трейлер фільму онлайн:

Сюжет. Оксана мріє потрапити на Олімпійські ігри. А ще вона живе у маленькому місті та займається легкою атлетикою. Вона на початку своєї спортивної кар'єри, проте вже отримує хороші результати. Проте стається аварія і дівчина майже втрачає зір. Оксана не збирається здаватися та вірить, що нема перешкод на шляху до втілення справжньої мрії.

Королі репу

  • Жанр: драма, музика
  • Країна: Україна
  • Режисер: Мирослав Латик
  • У головних ролях: Михайло Дзюба, Карина Химчук, Ірма Вітовська, Юрій Кулініч, Дмитро Хом'як, Андрій Борис
  • Тривалість: 100 хв

Королі репу, дивитись трейлер фільму онлайн:

Сюжет. Головний герой – хлопець із села, чиє прізвисько Казан. Йому 17 років, він випускник і мріє стати знаменитим репером. Так він підкорить серце своєї дівчини Свєти. Він готовий ризикнути, адже на кону його великі мрії, проте життєві обставини скеровують все в іншу сторону.

Погані дороги

  • Жанр: драма
  • Країна: Україна
  • Режисер: Наталія Ворожбит
  • У головних ролях: Ігор Колтовський, Андрій Лелюх
  • Тривалість: 105 хв

Погані дороги, дивитись трейлер фільму онлайн:

Сюжет. Фільм – це мозаїка, яку склали з 5 розбитих доріг, про кохання, ненависть, довіру, зраду. Всі історії реально. Всі події розгортаються на Донбасі. Серед головних героїв – звичайні мешканці та українські військові. Їхнє життя минає по обидва боки лінії розмежування. Історії про порушення особистих кордонів на тлі порушення кордонів державних.

Бабин яр. Контекст

  • Жанр: документальний
  • Країна: Україна, Нідерланди
  • Режисер: Сергій Лозниця
  • Тривалість: 120 хв

Бабин яр. Контекст, дивитись трейлер фільму онлайн:

Сюжет. Фільм розповідає про події 29-30 вересня 1941 року. Тоді розстріляли на північному заході Києва в ущелині Бабин Яр 33 771 єврея. Режисер відтворює історичний контекст цієї трагедії. Він спирається на архівні кадри, які задокументували німецьку окупацію України та наступне десятиліття.

Із зав'язаними очима

  • Жанр: драма
  • Країна: Україна
  • Режисер: Тарас Дронь
  • У головних ролях: Марина Кошкіна, Олег Шульга, Лариса Руснак, Олександр Мавріц, Сергій Лузановський, Ігор Колтовський, Олег Давидов, Костянтин Лінартович, Катерина Башкіна-Зленко, Ігор Портянко
  • Тривалість: 100 хв

Із зав'язаними очима, дивитись трейлер фільму онлайн:

Сюжет. Денис і Юля – пара, а ще вони спортсмени. Він поїхав воювати в зону АТО й загинув. Вона намагається побудувати нове життя – зустрічає нове кохання та завершує спортивну кар'єру. Мама Дениса отримує несподіване повідомлення, що її син живий і терміново потребує грошей на операцію. Юлії залишається одна ніч, щоб прийняття правильне рішення.

Вусатий фанк

  • Жанр: документальний
  • Країна: Україна
  • Режисер: Олександр Ковш
  • Тривалість: 75 хв

Вусатий фанк, дивитись трейлер фільму онлайн:

Сюжет. Фільм про вокально-інструментальні ансамблі 1970-х років, які на території УРСР стали аналогами західних попрокових гуртів. Режисер досліджує феномен так званого "вусатого фанку" – знакового явища "золотої епохи" української попмузики. Мова йде про гурти "Смерічка", "Світязь", "Арніка", "Кобза", "Візерунки шляхів", "Березень", "Дзвони", "Водограй" та інші.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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