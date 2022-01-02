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Українські фільми 2021 року: ТОП 10 нових кінострічок українською
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Найкращі українські фільми, які з'явилися у 2021 році, припадуть до душі глядачу. Радіо МАКСИМУМ зібрало найкращі кіноновинки, які вийшли в українському прокаті за цей рік!
Українська кіноіндустрія у 2021 році не припиняла працювати, хоч пандемія і вносила свої корективи. Проте фільми українською виходили та радували глядачів. Тому Радіо MAXIMUM зібрали найкращі нові українські кінострічки за рік, які ви могли пропустити.
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Стоп-Земля
- Жанр: драма
- Країна: Україна
- Режисер: Катерина Горностай
- У головних ролях: Марія Федорченко, Арсеній Марков, Яна Ісаєнко, Олександр Іванов, Артем Слюсаренко
- Тривалість: 122 хв
Стоп-Земля, дивитись трейлер фільму онлайн:
Сюжет. Головна героїня – школярка Маша. Інтровертна дівчина вчиться у випускному класі. Разом з друзями Яною та Сєнею вони проживають кожен свій день, який сповнений переживань, боротьби та буденних викликів. Щоранку – вихід із зони комфорту. Прийдешні екзамени накаляють все довкола, а ще Маша закохується. Рівень напруги – максимальний. Проте варто наважуватися та робити кроки назустріч, адже не дізнаєшся, чи це взаємно.
Носоріг
- Жанр: кримінальна драма
- Країна: Україна, Польща, Німеччина
- Режисер: Олег Сєнцов
- У головних ролях: Сергій Філімонов, Євген Черніков, Євген Григор'єв, Аліна Зєвакова
- Тривалість: 101 хв
Носоріг, дивитись трейлер фільму онлайн:
Сюжет. Україна, 1990-ті роки. Головний герой – Носоріг. Це його прізвисько. Він бандит, який втрапляє у лещата тогочасного українського кримінального світу та починає свій кривавий шлях, що приводить його зовсім не туди, куди він очікував.
Інший Франко
- Жанр: історичний, біографічний
- Країна: Україна
- Режисер: Ігор Висневський, Віталій Малахов
- У головних ролях: Довженко В'ячеслав, Сеітаблаєв Ахтем, Ірина Кудашова, Федінчик Андрій, Донець Максим
- Тривалість: 90 хв
Інший Франко, дивитись трейлер фільму онлайн:
Сюжет. Історія розгортається довкола життя Франка. Проте не того, чиї портрети зараз висять у кожній школа. Розповідь йде про Петра, одного із засновників організації "Пласт", льотчика, засновника авіації в Галицькій армії, депутата Верховної Ради УРСР. Він був репресований – радянська влада скерувала його у Сибір. Дорогою туди він загинув при загадкових обставинах.
Цензорка
- Жанр: доку-драма
- Країна: Україна, Словаччина, Чехія
- Режисер: Петер Керекес
- У головних ролях: Іріна Кірізєва, Маріна Клімова, Любофь Васіліна
- Тривалість: 93 хв
Цензорка, дивитись трейлер фільму онлайн:
Сюжет. Глядач спостерігає за молодою жінкою Любою. Її засудили до 6 років ув'язнення. За що? За вбивство чоловіка. Він її зрадив. Вона відбуває покарання в одеській тюрмі, після того, як народила сина Колю. У в'язниці головна героїня зустрічає 40-річну Ірину, яка працює охоронцем у цій тюрмі. Ірина бачить у цій ситуацію нову можливість для себе, адже не хоче, щоб її син опинився у сиротинці, куди відправляють всіх дітей ув'язнених після того, як їм виповниться три роки.
Пульс
- Жанр: спортивна драма
- Країна: Україна
- Режисер: Сергій Чеботаренко
- У головних ролях: Наталія Бабенко, Вікторія Левченко, Наталія Доля, Олександр Кобзар, Станіслав Боклан
- Тривалість: 100 хв
Пульс, дивитись трейлер фільму онлайн:
Сюжет. Оксана мріє потрапити на Олімпійські ігри. А ще вона живе у маленькому місті та займається легкою атлетикою. Вона на початку своєї спортивної кар'єри, проте вже отримує хороші результати. Проте стається аварія і дівчина майже втрачає зір. Оксана не збирається здаватися та вірить, що нема перешкод на шляху до втілення справжньої мрії.
Королі репу
- Жанр: драма, музика
- Країна: Україна
- Режисер: Мирослав Латик
- У головних ролях: Михайло Дзюба, Карина Химчук, Ірма Вітовська, Юрій Кулініч, Дмитро Хом'як, Андрій Борис
- Тривалість: 100 хв
Королі репу, дивитись трейлер фільму онлайн:
Сюжет. Головний герой – хлопець із села, чиє прізвисько Казан. Йому 17 років, він випускник і мріє стати знаменитим репером. Так він підкорить серце своєї дівчини Свєти. Він готовий ризикнути, адже на кону його великі мрії, проте життєві обставини скеровують все в іншу сторону.
Погані дороги
- Жанр: драма
- Країна: Україна
- Режисер: Наталія Ворожбит
- У головних ролях: Ігор Колтовський, Андрій Лелюх
- Тривалість: 105 хв
Погані дороги, дивитись трейлер фільму онлайн:
Сюжет. Фільм – це мозаїка, яку склали з 5 розбитих доріг, про кохання, ненависть, довіру, зраду. Всі історії реально. Всі події розгортаються на Донбасі. Серед головних героїв – звичайні мешканці та українські військові. Їхнє життя минає по обидва боки лінії розмежування. Історії про порушення особистих кордонів на тлі порушення кордонів державних.
Бабин яр. Контекст
- Жанр: документальний
- Країна: Україна, Нідерланди
- Режисер: Сергій Лозниця
- Тривалість: 120 хв
Бабин яр. Контекст, дивитись трейлер фільму онлайн:
Сюжет. Фільм розповідає про події 29-30 вересня 1941 року. Тоді розстріляли на північному заході Києва в ущелині Бабин Яр 33 771 єврея. Режисер відтворює історичний контекст цієї трагедії. Він спирається на архівні кадри, які задокументували німецьку окупацію України та наступне десятиліття.
Із зав'язаними очима
- Жанр: драма
- Країна: Україна
- Режисер: Тарас Дронь
- У головних ролях: Марина Кошкіна, Олег Шульга, Лариса Руснак, Олександр Мавріц, Сергій Лузановський, Ігор Колтовський, Олег Давидов, Костянтин Лінартович, Катерина Башкіна-Зленко, Ігор Портянко
- Тривалість: 100 хв
Із зав'язаними очима, дивитись трейлер фільму онлайн:
Сюжет. Денис і Юля – пара, а ще вони спортсмени. Він поїхав воювати в зону АТО й загинув. Вона намагається побудувати нове життя – зустрічає нове кохання та завершує спортивну кар'єру. Мама Дениса отримує несподіване повідомлення, що її син живий і терміново потребує грошей на операцію. Юлії залишається одна ніч, щоб прийняття правильне рішення.
Вусатий фанк
- Жанр: документальний
- Країна: Україна
- Режисер: Олександр Ковш
- Тривалість: 75 хв
Вусатий фанк, дивитись трейлер фільму онлайн:
Сюжет. Фільм про вокально-інструментальні ансамблі 1970-х років, які на території УРСР стали аналогами західних попрокових гуртів. Режисер досліджує феномен так званого "вусатого фанку" – знакового явища "золотої епохи" української попмузики. Мова йде про гурти "Смерічка", "Світязь", "Арніка", "Кобза", "Візерунки шляхів", "Березень", "Дзвони", "Водограй" та інші.
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