Елайджа Вуд зізнався, що досі не прочитав "Володаря перснів"

Виконавець головної ролі фільмів "Володар перснів" Елайджа Вуд дав інтерв'ю Esquire. Воно присвячене 20 річниці виходу першого фільму франшизи "Братство персня".

У розмові Вуд зізнався, що ще не прочитав оригінальний роман Толкіна. Ми навіть не знаємо, як усе це коментувати.

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Елайджа Вуд згадує, що він читав "Володаря перснів" під час зйомок, але йому довелося зупинитися в якийсь момент. Для переобтяженого роботою актора читання такої книги виявилося непосильним.

"Книга багатослівна, щільна, неймовірна, літературна та красива, але важка. Мені було важко читати її й одночасно працювати над своїм персонажем, – зізнається Елайджа. – Я вирішив змінити фокус, жити у світі персонажа, який прописаний у сценарії, і довіритися процесу".

"Двадцять років по тому я все ще її не прочитав, – додав Вуд. – Так безглуздо, що всі читали, а я – ні. Це хрест, який я несу все життя. Так безглуздо".

Але Вуд не дуже шкодує, що так і не закінчив читання роману Толкіна. Зйомки "Володаря перснів" подарували йому дружбу з Шоном Естіном, Біллі Бойдом та Домініком Монаганом.

А ви, до слова, читали "Володаря перснів"? Бо ми, мусимо зізнатися, хіба тримали книгу у руках.

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