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Елайджа Вуд зізнався, що досі не прочитав "Володаря перснів"

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Елайджа Вуд почав читати Володаря перснів, але покинув це заняття - фото 1
Елайджа Вуд почав читати Володаря перснів, але покинув це заняття

Виконавець головної ролі фільмів "Володар перснів" Елайджа Вуд дав інтерв'ю Esquire. Воно присвячене 20 річниці виходу першого фільму франшизи "Братство персня".

У розмові Вуд зізнався, що ще не прочитав оригінальний роман Толкіна. Ми навіть не знаємо, як усе це коментувати.

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Елайджа Вуд згадує, що він читав "Володаря перснів" під час зйомок, але йому довелося зупинитися в якийсь момент. Для переобтяженого роботою актора читання такої книги виявилося непосильним.

"Книга багатослівна, щільна, неймовірна, літературна та красива, але важка. Мені було важко читати її й одночасно працювати над своїм персонажем, – зізнається Елайджа. – Я вирішив змінити фокус, жити у світі персонажа, який прописаний у сценарії, і довіритися процесу".

"Двадцять років по тому я все ще її не прочитав, – додав Вуд. – Так безглуздо, що всі читали, а я – ні. Це хрест, який я несу все життя. Так безглуздо".

Але Вуд не дуже шкодує, що так і не закінчив читання роману Толкіна. Зйомки "Володаря перснів" подарували йому дружбу з Шоном Естіном, Біллі Бойдом та Домініком Монаганом.

А ви, до слова, читали "Володаря перснів"? Бо ми, мусимо зізнатися, хіба тримали книгу у руках.

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