Краще не ламати: наскільки просто ремонтувати новий MacBook Air

MacBook Air 2018 не так просто ремонтувати / Expert Reviews

Новий ноутбук Apple MacBook Air потрапив до рук умільців iFixit та піддався процедурі розбирання на окремі складові частини. Інженери iFixit досліджували особливості конструкції новинки та винесли традиційний вердикт щодо її ремонтопридатності.

Нагадаємо, ноутбук Apple MacBook Air був представлений у кінці минулого місяця. У ньому використовується 13,3-дюймовий дисплей IPS Retina з роздільною здатністю 2560 × 1600 пікселів і щільністю розміщення 227 ppi.

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Апарат несе на борту економічний процесор Intel Core i5 з інтегрованим графічним ядром, співпроцесор забезпечення безпеки Apple T2, до 16 ГБ оперативної пам'яті та твердотільний накопичувач місткістю до 1,5 ТБ. Нова модель Apple MacBook Air виявилася на 17% меншою і на 10% тоншою за пристрій попереднього покоління.

Новий MacBook Air важко ремонтувати

Новий MacBook Air важко ремонтувати

Новий MacBook Air важко ремонтувати

Розібравши пристрій на окремі компоненти, експерти iFixit привласнили новому ноутбуку Apple MacBook Air рейтинг ремонтопридатності 3 з 10. Відзначимо, максимальний бал 10 присвоюють пристроям, які дуже легко ремонтувати. Таким чином, розглянуту модель у разі потреби можна відремонтувати, але зробити це буде нелегко.

Новий MacBook Air важко ремонтувати

Новий MacBook Air важко ремонтувати

Новий MacBook Air важко ремонтувати

У цілому, фахівці iFixit виділили такі моменти, що стосуються ремонтопридатності ноутбука Apple MacBook Air:

Багато компонентів є модульними і мають безпосередній доступ. Так що в разі необхідності замінити інтерфейсні порти, вентилятор і динаміки буде достатньо легко.

Якщо не враховувати пропрієтарні гвинти pentalobe, цей ноутбук відкривається так само легко, як і будь-який інший.

Заміна батареї тепер – значно легший процес. Акумулятор закріплений за допомогою гвинтів і липкої стрічки. Але для отримання доступу до батареї попередньо потрібно видалити материнську плату і динаміки. Що стосується самої батареї, то вона має місткість 49,9 Втг. Це трохи менше, ніж у нової моделі Dell XPS 13 (52 Втг), але більше, ніж у Microsoft Surface Laptop 2 (45,2 Втг) і HP Spectre x360 (43,7 Втг). Всі ці пристрої забезпечують понад 10 годин роботи без підзарядки. Але конкуренти MacBook Air при цьому оснащені більш продуктивними та ресурсомісткими процесорами серії Intel U.

Клавіатура інтегрована в верхню частину корпусу, тому для її заміни потрібно повністю розібрати пристрій. Тішить лише використання клавіатури Butterfly третього покоління з поліпшеним захистом від попадання сміття всередину.

Розпаяні на материнській платі оперативна пам'ять і чіпи накопичувача не дозволяють провести модернізацію системи. Інженери iFixit вважають це суттєвим мінусом як для ноутбука вартістю понад $ 1200.

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