Характеристики нових Apple Airpods стали відомі до анонсу

Нові бездротові навушники Apple AirPods 2 з'явилися у базі даних організації Bluetooth SIG, яка їх сертифікувала. У списку з'явилися моделі A2031 і A2032, які, схоже, відповідають лівому та правому AirPod.

Номер версії апаратного забезпечення Apple вказаний як REV1.1, в порівнянні з апаратним списком REV1.0 оригінальних AirPod. З документів організації Bluetooth SIG можна зрозуміти, що нові AirPods підключаються до iPhone, iPad, або Mac з використанням Bluetooth 5.0.

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З чуток, Apple працює над AirPods другого покоління з поліпшеним чіпом бездротового зв'язку, який підтримує функції Hey Siri. AirPods з підтримкою Hey Siri були показані у вересневому відео Apple при запуску iPhone, але оновлені AirPods не з'являвся на вересневих або жовтневих заходах Apple.

AirPod

На відміну від навушників попереднього покоління, AirPods 2 фігурують в реєстраційній документації Bluetooth SIG під своєю комерційною назвою. Це може бути непрямим свідченням того, що Apple готова до початку продажів і може запустити їх вже до кінця поточного року.

Також Apple розширила товарний знак AirPods на таку категорію, як "датчики здоров'я". Можна очікувати нові можливості, орієнтовані на відстеження здоров'я в AirPods 2.

Дата презентації нового покоління AirPods невідома, але перші AirPods були додані у базу даних 20 листопада 2016 року, а офіційно запущені 13 грудня 2016 року. Якщо Apple дотримується тієї ж тимчасової шкали, ми могли б побачити нові AirPods у кінці листопада або на початку грудня.

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