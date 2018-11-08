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Нові MacBook залишилися без популярної операційної системи

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А от операційна система Windows може бути встановлена ​​на нові Mac - фото 1
А от операційна система Windows може бути встановлена ​​на нові Mac / forbes

Apple заборонила ставити Linux на деякі свої комп'ютери.

Нові пристрої Apple з процесором безпеки Apple T2 не підтримують можливість встановлення ОС Linux.

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Цей чіп використовується в iMac Pro, а також нових Mac Mini, MacBook Air і MacBook Pro 2018 року випуску. Новий чіп "забезпечує основу для зашифрованого зберігання APFS, безпечного завантаження і сенсорного ідентифікатора на Mac". Однак одне із застережень полягає в тому, що комп'ютери тепер не підтримують Linux.

За замовчуванням комп'ютери Mac, що підтримують безпечне завантаження, підтримують тільки контент від Apple. Однак, щоб підвищити безпеку встановлення Boot Camp, також надається підтримка безпечного завантаження Windows. Прошивка UEFI включає в себе копію сертифіката Microsoft Windows Production CA 2011, який використовують для перевірки автентичності Microsoft.

Таким чином, хоча операційна система Windows може бути встановлена ​​на нові Mac, ті, хто хоче встановити новинки Linux, такі як: Linux Mint або Ubuntu, повинні будуть використовувати "обхідні шляхи".

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Джерело: forbes
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