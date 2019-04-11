Цікаві факти про космос, які нам не розказували у школі

12 квітня в Україні відзначають День космонавтики. І хоча космос – далекий і близький – завжди вабив людей, ми про нього й досі знаємо дуже мало. Зібрали для вас найцікавіші факти про життя у Всесвіті, які вас точно здивують. Читайте все про космос і космонавтів у нашому матеріалі!

Факти про космос настільки неймовірні, що вам захочеться дізнаватися все більше нового. Звісно, усі таємниці Всесвіту й досі не розкриті, але й те, що вже дослідили науковці, важко осягнути та уявити. Зібрали для вас все, що варте уваги. Гайда у вражаючу мандрівку!

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Додамо, що наша розповідь призначена не тільки для дорослих, а й для дітей, адже їх треба зацікавлювати змалечку. Почнімо з азів.

Що таке космос

Слово "космос" з грецької перекладається як "порядок", "устрій", "впорядкованість". У стародавні часи так називали світобудову – тобто йшлося про Лад на противагу Хаосу. Зараз космос – це все, що існує за межею земної атмосфери. Таке поняття космічного простору припускає його нескінченність.

Учені умовно поділяють Всесвіт на кілька частин. Отож, космос є

далекий (міжзоряний простір; міжгалактичний простір)

(міжзоряний простір; міжгалактичний простір) близький (навколоземний космічний простір; міжпланетний простір)

Сонце - порівняно невелика зірка у космосі

Цікаві факти про космос і планети

Інформація про космос у школі нам видавалася не такою цікавою тільки тому, що так її подавали. Насправді Всесвіт – це суцільні цікавинки, нумо знайомитися з ними.

Юпітер може вмістити в себе тисячу планет розміром з нашу Землю. Але при цьому Сонце більше за цього гіганта, хоча якщо порівнювати наше головне світило з іншими зірками у Всесвіті – то воно виявиться неймовірно крихітним. Наприклад, зірка Великий пес більша за Сонця в півтори тисячі разів. Одна доба на Венері триває 224,7 "земних" дні, тобто понад 7 місяців. Венера – це також єдина планета Сонячної системи, яка обертається проти годинникової стрілки Ви не змогли б пройтися по Юпітеру, Сатурну, Урану або Нептуну, тому що у них немає твердої поверхні. Найвища гора, відома людині, розташована на астероїді Веста. Вона заввишки 22 км у висоту. Астероїд Веста – друге за масою тіло в поясі астероїдів між орбітами Марса і Юпітера. На планеті HD189733b постійно йде скляний дощ. Космічний простір не може мати ні центру, ні краю тому, що відповідно до теорії відносності Ейнштейна гравітація згинає весь простір в нескінченну криву. Всесвіту, ймовірно, близько 15 млрд років, але оцінки вчених коливаються. 98% маси всіх об'єктів Сонячної Системи становить маса Сонця. Тривалість повного місячного затемнення становить 104 хвилини, а от повне сонячне затемнення триває не більше ніж 7,5 хвилин. У сузір'ї Орла дослідники виявили газову хмару. Як вважають астрономи, у ній є досить алкоголю, щоб випустити 400 трильйонів пляшок пива.

Планети Сонячної системи

Невідомі факти про Землю

Кожну хвилину Земля пролітає 19 300 кілометрів. Температура на орбіті Землі дорівнює + 4 °С Навколо нашої планети обертається понад 8 тисяч одиниць космічного сміття. Відстань до найближчої (після Сонця) від нас зірки (Проксими Центавра) становить 4,24 світлових роки. Вчені вважають, що планети, схожі на Землю, є у кожної шостої зірки. Це означає, що тільки в нашій Галактиці може бути близько 33 млрд планет, придатних для життя. Люди завжди бачать один і той же бік Місяця. Гравітаційне поле Землі сповільнює обертання Місяця навколо своєї осі, тому своє обертання планета проходить за той же час. Крім того, зворотна сторона Місяця більш горбиста порівняно з тією, яку видно. Міжнародна космічна станція – найдорожчий об'єкт в історії людства. На орбіті Землі МКС перебуває із 1998-го. Ціна створення і підтримки станції в працездатному стані, за приблизними підрахунками експертів, вже наближається або навіть перевищила 150 млрд доларів. Найбільший метеорит, який впав на Землю, – це 2,7-метровий "Гоба" (Hoba). Його виявили в Намібії. Вага метеорита становила 60 тонн, а на 86% він складався із заліза, що зробило його найбільшим шматком заліза природного походження на планеті. Якби Земля оберталася навколо Сонця в зворотну сторону, то рік був би на два дні коротшим. Нагадаємо, що сам Місяць не світить. Те світіння, яке ми спостерігаємо по ночах, – це відбите супутником Землі світло Сонця.

МКС

Неймовірні факти про космос

У космосі панує тиша, адже там немає середовища для поширення звуку. Тим, хто любить помовчати, космос напевно припав би до душі. Багато хто вважає, що космос – це повний вакуум. Але на 88 галонів космічної матерії доводиться принаймні 1 атом, а от у вакуумі немає атомів чи молекул. Чорна діра – найяскравіший об'єкт у всьому Всесвіті. Всередині неї сила гравітації настільки велика, що з неї неможливо вирватися навіть світлу. Було б логічно, якби ми взагалі не бачили чорну діру на небі, однак під час обертання діри, крім космічних тіл, поглинають ще й газові хмари, які і починають світитися. Світло Сонця, яке ми бачимо щодня, має вік близько 30 тисяч років. Саме тоді утворилася енергія, яку ми отримуємо від цього небесного світила, адже фотони долають шлях з ядра Сонця на поверхню рівно за 30 тисяч років. А ось після "визволення" їм треба лише 8 хвилин, що б дістатися до Землі. Коли ми дивимося на найдальші з видимих зірок, ми бачимо їх такими, якими вони були 14 мільярдів років тому. Світло від них летить крізь простір зі швидкістю 300 000 км / секунду і добирається до нас через багато мільярдів років.

Велика Ведмедиця

Цікаве про космонавтів

Перша земна істота в космосі – собака Лайка, яка була запущена в космічний простір на "Супутнику-2" в 1957 році. Собака загинула на кораблі через брак повітря. А сам супутник згорів в атмосфері Землі через порушення своєї орбіти. Ви добре знаєте, хто перший полетів у космос, але ми все ж нагадаємо: перший політ здійснив радянський астронавт Юрій Гагарін. 12 квітня 1961 року він пробув на орбіті 108 хвилин. З невеликим запізнень після нього в космос полетів американець Алан Шепард. Перша жінка в космосі – Валентина Терешкова. Її політ тривав понад майже три доби. Щоправда, Терешкова дуже погано почувалася та отримала серйозні проблеми зі здоров'ям. Це стало однією з причин, чому наступний політ жінки в космос відбувся тільки через 19 років. Коли Ніл Армстронг ступив на Місяць, він сказав свої знамениті слова: "Це один маленький крок для людини, але гігантський стрибок для всього людства". До слова, досі люди побували на поверхні супутника Землі тільки раз – 20 липня 1969 року. З Місяця космонавти привезли в цілому 380 кг місячної породи. Натомість там вони залишили платівку з історичним записом і власними автографами. Повна вартість скафандра для астронавтів становить близько 11 млн доларів, але – 70% це рюкзак і модуль управління. Американський бізнесмен Денніс Тіто став першим туристом, який відвідав космос. Він заплатив за подорож в квітні 2001 року 20 мільйонів доларів. Космонавти носять підгузники при посадці, зльоті і при виході у відкритий космос. Також космічні апарати мають туалети. Щоб позбутися відходів в умовах низької гравітації, астронавти повинні сидіти на пристрої, який відсмоктує відходи. Тверді відходи сушать і скидають в простір, а вода зберігається. До слова, у космосі плакати не варто, тому що сльози в умовах невагомості не стікають по щоках, а залишаються на поверхні ока у вигляді кульок, що викликає неприємні і болючі відчуття. Загалом, у невагомості дуже легко пересуватися – космонавти просто літають всередині космічної станції. Але й недоліки: м'язи втрачають силу, а кістки стають крихкими. Найбільше страждають ноги. Щоб не розучитися ходити, космонавти приймають вітаміни і кожен день займаються фізкультурою. Також в невагомості збільшується відстань між хребцями, і люди трішки виростають. Прийнято вважати, що людина вибухає в космосі без скафандра. Мовляв, тиск, з яким космос буде впливати на людський організм, призведе до того, що тіло просто розірве на частини. Насправді ж космонавт без скафандра буде почуватися у відкритому космосі нітрохи не гірше, ніж у звичайній воді. Шкіра буде тривалий час підтримувати нормальну температуру, а серце буде качати кров, як ні в чому не бувало. Єдина небезпека – відсутність кисню.

Людина на Місяці

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