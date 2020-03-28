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Карантин Коронавірус

Коронавірус знайшли на лайнері Diamond Princess через 17 днів

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Науковці детальніше вивчили лайнер Diamond Princess - фото 1
Науковці детальніше вивчили лайнер Diamond Princess

У лютому, коли спалах коронавірусу тільки набирав обертів, пасажири круїзного лайнера Diamond Princess стали найбільшою групою заражених за межами материкового Китаю. Загальна кількість захворілих склала 712 осіб.

Згідно зі звітом Центру з контролю і профілактики захворювань США (CDC), у 46% тих, що заразився на момент проведення тесту не було жодних симптомів захворювання, а у 18% симптоми так і не проявилися.

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Як повідомляє CDC, сліди РНК SARS-CoV-2 зберігалися у каютах судна до 17 днів після того, як всі покинули Diamond Princess. При цьому коронавірус вижив у приміщеннях, де перебували як заражені з симптомами, так і без них. Після завершення робіт дослідники судно продезінфікували та покинуло порт Йокогами.

Сліди коронавірусу залишалися протягом 17 днів - фото 394669
Сліди коронавірусу залишалися протягом 17 днів

CDC зазначає, що дані, отримані з Diamond Princess, вимагають подальшого вивчення. Також потрібні нові експерименти, які допоможуть отримати точнішу інформацію про виживання SARS-CoV-2 у зовнішньому середовищі.

Зазначимо, що раніше вчені провели експеримент, для того, щоб визначити, як довго коронавірус може зберігатися на різних поверхнях. Згідно з отриманими даними, SARS-CoV-2 найдовше тримається на пластмасі і нержавіючій сталі – до 72 годин. На картоні виживання вірусу становить близько 24 годин, а на мідних поверхнях – лише 4 години.

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Джерело: National Geographic
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