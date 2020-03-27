Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Карантин Коронавірус

101-річний італієць успішно поборов коронавірус

  • 4
Пацієнт потрапив до лікарні після позитивного результату аналізу - фото 1
Пацієнт потрапив до лікарні після позитивного результату аналізу

Статистика свідчить про те, що люди поважного віку перебувають у найвищій зоні ризику через коронавірус. Мовиться про те, що саме у них можуть виникати низка ускладнень внаслідок інфікування. Втім, цей італієць довів, що COVID-19 можна перебороти навіть тоді, коли тобі перевалило за 100!

101-річний пацієнт був госпіталізований до лікарні Ріміні минулого тижня. Медики це зробили після того, як результат аналізу на коронавірус у чоловіка виявився позитивним.

І ще: Коронавірус в Італії: відеозвернення розлючених мерів, які не добирають слів

Пан П. з Ріміні народився у 1919 році, в розпал іншої трагічної світової пандемії. Він бачив все: голод, біль, прогрес, кризу та відновлення. Перейшовши 100-річний рубіж, доля поставила перед ним цей новий виклик, невидимий і страшний одночасно, – зазначила заступник міського голови Ріміні Глорія Лесу.

Чоловіка виписали з лікарні у четвер - фото 394534
Чоловіка виписали з лікарні у четвер

За словами Лесу, у четвер вранці вона дізналася, що пацієнта виписали з лікарні і сім'я відвезла його додому.

"Надія на майбутнє для всіх нас – в організмі людини, якій понад сто років, водночас сумні хроніки цих тижнів щодня повідомляють про вірус, який особливо вражає людей похилого віку. Він це зробив. Пан П. зробив це. Навчив, що навіть у 101 рік майбутнє ще не визначене", – підкреслила чиновниця.

Ми зауважимо, що в Україні ситуація дещо інша. У Мінохорони представили статистику українських хворих за віком. І, на жаль, у нашій країні найбільше випадків коронавірусної інфекції виявили в громадян віком від 30 до 49 років. Чому так – читайте тут.

Нагадаємо, що карантин – ідеальний час, який можна провести з рідними. Ловіть відеоінструкцію, яка надихне вас сидіти вдома:

Читайте також: Як довго доведеться дотримуватися соціальної дистанції: прогнози науковців

Джерело: Comune di Rimini
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
10 українських слів, які дуже влучно описують карантин
  • 25 березня, 12:00
  • 17377
Дівчина тижня: екзотична модель без комплексів Ерзабель, яка спокушає голими фото (18+)
  • 22 березня, 18:30
  • 1421
Коли навколо ні душі: українські хіти, які насправді описують карантин
  • Вчора, 16:00
  • 553
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Італія Карантин