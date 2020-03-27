101-річний італієць успішно поборов коронавірус

Статистика свідчить про те, що люди поважного віку перебувають у найвищій зоні ризику через коронавірус. Мовиться про те, що саме у них можуть виникати низка ускладнень внаслідок інфікування. Втім, цей італієць довів, що COVID-19 можна перебороти навіть тоді, коли тобі перевалило за 100!

101-річний пацієнт був госпіталізований до лікарні Ріміні минулого тижня. Медики це зробили після того, як результат аналізу на коронавірус у чоловіка виявився позитивним.

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Пан П. з Ріміні народився у 1919 році, в розпал іншої трагічної світової пандемії. Він бачив все: голод, біль, прогрес, кризу та відновлення. Перейшовши 100-річний рубіж, доля поставила перед ним цей новий виклик, невидимий і страшний одночасно, – зазначила заступник міського голови Ріміні Глорія Лесу.

Чоловіка виписали з лікарні у четвер

За словами Лесу, у четвер вранці вона дізналася, що пацієнта виписали з лікарні і сім'я відвезла його додому.

"Надія на майбутнє для всіх нас – в організмі людини, якій понад сто років, водночас сумні хроніки цих тижнів щодня повідомляють про вірус, який особливо вражає людей похилого віку. Він це зробив. Пан П. зробив це. Навчив, що навіть у 101 рік майбутнє ще не визначене", – підкреслила чиновниця.

Ми зауважимо, що в Україні ситуація дещо інша. У Мінохорони представили статистику українських хворих за віком. І, на жаль, у нашій країні найбільше випадків коронавірусної інфекції виявили в громадян віком від 30 до 49 років. Чому так – читайте тут.

Нагадаємо, що карантин – ідеальний час, який можна провести з рідними. Ловіть відеоінструкцію, яка надихне вас сидіти вдома:

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