На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Коронавірус проти роботи: співробітники компаній розповіли, як працювали з COVID-19
-
- 46
На жаль, від коронавірусу не застрахований ніхто. І навіть якщо ви сидите вдома та чемно дотримуєтесь правил особистої гігієни, є всі шанси, що ви теж підхопите COVID-19. Як же ж поводитися на роботі, якщо ви захворіли?
Нещодавно один з авторів Bloomberg Аріанна Коен попросила 7 фахівців розповісти про свій досвід роботи під час хвороби. Зокрема про його позитивні і негативні сторони.
Візьміть на озброєння: 5 правил етикету, які актуальні через коронавірус
Використовуйте лікарняні
"Як би я хотів, щоб я скористався своїми лікарняними. Я тільки б і робив, що дивився "Польовий шпиталь "МЕШ", – сказав І. Джі Кітц, керуючий навчанням в Ath Power Consulting в Північному Андовері, штат Массачусетс. "Я намагався ніколи не пропускати зустрічі. В результаті це стало причиною дуже сильного захворювання на грип, саме тоді, коли я протягом тижня вискакував з ліжка під час найголовніших зустрічей. Якби це повторилося, то я волів би відлежатися, так би я одужав швидше".
Не перевантажуйтеся, навіть якщо почали почуватися краще
"Я взагалі не могла працювати", – говорить Кароліна Кролічек, засновник PR Insight у Лондоні. Вона страждала від головного болю, запаморочення, втоми. Через тиждень це призвело до задишки і болю у грудях. Потім був місяць, позбавлений активності. "Щойно мені стало краще, то я взяла свій комп'ютер в ліжко і увімкнула Netflix".
Не боріться з втомою
"Я дуже ризикував працюючи, оскільки вірус несподівано міг погіршити мій стан", – говорить Дерен Сингх, який займався інвестиціями свого розташованого в Нью-Йорку стартапу Supafin на відеоконференціях, поки його лихоманило від коронавірусу. Під час хвороби він відповідав за юридичні питання, оренду та корпоративні справи. "Що для мене було найжахливішим, так це неймовірна втома. Озираючись назад, я волів би більше відпочивати і розслаблятися".
Керівництво має бути розуміючим
"Спочатку я приховував це, пославшись на застуду, оскільки не думав, що буду хворіти протягом двох місяців", – говорить Рені Берштейн, генеральний директор і засновник майданчика з пошуку сусідів Diggz. Врешті-решт він видужав. "Бачачи, що бос також переживає важкі часи, ви будете з великим розумінням ставитися один до одного у порівнянні з тим, якби ви сиділи в якомусь прекрасному будинку відпочинку біля басейну. Я також виявив, що людям дуже цікаво дізнатися про це".
Шукайте позитивні сторони
"Дехто може проявити себе, поки підміняє вас. Ви можете виявити несподівані талановиті кадри, про які ви і не знали", – говорить Білал Квізілбаш, генеральний директор виробника порошкової капусти EasyKale в Джексоні, Міссурі. Він провів місяць в лікарні. "Це додає радості в їх роботу, адже вони можуть спробувати впоратися з новими завданнями і здивувати тебе".
Змиріться з низькою продуктивністю
"Я не міг нормально думати, ніби я прокидався з похміллям протягом двох-трьох тижнів поспіль", – говорить Берштейн. Також мені доставляло біль дивитися в екран, доводилося часто робити перерву.
Скасуйте дзвінки
"Я попросив відмовитися від телефонних дзвінків, оскільки мені було важко розмовляти з запаленим горлом", – каже Джексон Буллман, менеджер компанії соціального маркетингу Modifly в Сан-Маркосі, штат Каліфорнія. Він каже, що його хвороба була слабкою. Інші кажуть, що такі симптоми, як кашель, змушують їх листуватися електронною поштою і в чаті.
Не хвилюйтеся про дрібниці
Кізібаш працював з лікарні на своєму Blackberry і ноутбуці. "Команда позначала особливо важливі листи, щоб спокійно міг спокійно розбиратися в пошті, працюючи в таких слабких кондиціях. Я відповідав тільки на дуже термінові листи".
Терпіння, терпіння, терпіння
"Це ключове слово", – каже Зорі Біренбойм, генеральний директор eAutoLease.com у Брукліні. "Я хворів три тижні. Ми були закриті, прив'язані до наших домівок, було дуже важко вести справи".
Бережіть себе та своїх близьких, а також не забувайте відповідально ставитися до свого здоров'я. Про носіння масок і миття рук, надіємось, нагадувати вам не потрібно ;)
Читайте також: У Швейцарії визначили, де люди найчастіше заражаються коронавірусом
-
19:51Три знаки Зодіаку, з якими важко жити у шлюбі
-
19:42Офтальмологи назвали 3 звички, які негативно впливають на ваш зір
-
19:23Зіркова тренерка Аніта Луценко показала, як правильно робити планку
-
19:14У книгах Хемінгуея знайшли багато помилок: у всьому винен поганий почерк письменника
-
19:047 кіногероїнь, які найбільше бісять глядачів, хоч і незаслужено
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
18:55Готуємо ідеальну смажену картоплю: 8 порад
-
18:42Мерлін Монро і Нікола Тесла: студент розмалював архівні фото, і вони заворожують
-
18:25Як зрозуміти, чим займатися в житті: три дієві поради
-
18:13Коронавірус проти роботи: співробітники компаній розповіли, як працювали з COVID-19
-
18:00Гороскоп на 4 серпня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:50Схудла Rihanna обтягнула фігуру шкіряною сукнею
-
17:41Не XR: експерти назвали найпопулярнішу в історії модель iPhone
-
17:20Психологи розповіли, як фотошоп знищує самооцінку жінок
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
17:13Дивіться, як пінгвіни у Британському зоопарку реагують на мильні бульбашки: кумедне відео
-
17:01Українські Мальдіви і Бора-Бора: Сергій Притула показав свій відпочинок на Херсонщині
-
16:52В Одеському СІЗО з'явилися платні камери: фото
-
16:43Учені пояснили, чому ми висовуємо одну ногу з-під ковдри
-
16:23Для кого особливо небезпечний популярний нині вейпінг
-
16:13Чому чоловіки швидко засинають після сексу
-
15:55Іспанський бар заборонив виконувати відому пісню в караоке, і ось чому
-
15:43Дивіться, як Kia K5 стрибають через 10-метровий трамплін для нової реклами: ефектне відео
-
15:30Еліна Світоліна поділилася яскравими фото з мальовничої Корсики
-
15:16Такого ви ще не бачили: вражаюче справжнє вогняне шоу (відео)
-
19:047 кіногероїнь, які найбільше бісять глядачів, хоч і незаслужено
-
17:01Українські Мальдіви і Бора-Бора: Сергій Притула показав свій відпочинок на Херсонщині
-
14:24ТЕСТ: Перевір, чи зможеш обрати стиглий кавун
-
12:25alyona alyona, Kalush та Ко влаштували поминки українського репу: прем'єра нових треків
-
09:11Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 3 серпня
-
07:19Погода в Україні 3 серпня: у яких областях пройдуть дощі
- 02 серпня
-
21:53Названа найбезпечніша країна після скасування заходів з боротьби з COVID-19
-
18:50Дівчина тижня: гаряча зірка мережі Крістіна Дрім, яка спокушає апетитними формами (18+)
-
15:51Сам собі барбер: як підстригти бороду вдома
-
12:54Нова музика літа: плейлист свіжих треків тижня
-
10:26Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 2 серпня
-
08:19Погода в Україні 2 серпня: точний прогноз на сьогодні
- 01 серпня
-
21:53У цьому фото ідеальне все: Леся Нікітюк показала, як потрібно фоткатись у відпустці
-
18:50Чотири неочевидні ідеї чим зайнятися, коли нудно
-
16:23Гороскоп на цей тиждень 3 – 9 серпня: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
14:05Правда про український рок-н-рол: 5 книг про наших зірок
-
12:22Тест: як ти проведеш останній місяць літа
-
09:20Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 1 серпня
-
08:333 плюси розумного вживання кави щодня
- 31 липня
-
21:327 секретів ідеального сексу на підлозі
-
18:32Україну поділили на 4 карантинні зони з різними правилами: карта
-
17:15Відпочинок у Бакоті 2020: що подивитись, як доїхати, ціни на житло
-
15:18Як змінилася рудоволоса бестія з Манчестера Карен Елсон: фото 18+
-
12:15ТЕСТ: Перевір, що ти знаєш про магічний світ Гаррі Поттера
-
10:52Нова популярна музика липня 2020: слухай новий плейлист літа