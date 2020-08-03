Коронавірус проти роботи: співробітники компаній розповіли, як працювали з COVID-19

На жаль, від коронавірусу не застрахований ніхто. І навіть якщо ви сидите вдома та чемно дотримуєтесь правил особистої гігієни, є всі шанси, що ви теж підхопите COVID-19. Як же ж поводитися на роботі, якщо ви захворіли?

Нещодавно один з авторів Bloomberg Аріанна Коен попросила 7 фахівців розповісти про свій досвід роботи під час хвороби. Зокрема про його позитивні і негативні сторони.

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Використовуйте лікарняні

"Як би я хотів, щоб я скористався своїми лікарняними. Я тільки б і робив, що дивився "Польовий шпиталь "МЕШ", – сказав І. Джі Кітц, керуючий навчанням в Ath Power Consulting в Північному Андовері, штат Массачусетс. "Я намагався ніколи не пропускати зустрічі. В результаті це стало причиною дуже сильного захворювання на грип, саме тоді, коли я протягом тижня вискакував з ліжка під час найголовніших зустрічей. Якби це повторилося, то я волів би відлежатися, так би я одужав швидше".

Не перевантажуйтеся, навіть якщо почали почуватися краще

"Я взагалі не могла працювати", – говорить Кароліна Кролічек, засновник PR Insight у Лондоні. Вона страждала від головного болю, запаморочення, втоми. Через тиждень це призвело до задишки і болю у грудях. Потім був місяць, позбавлений активності. "Щойно мені стало краще, то я взяла свій комп'ютер в ліжко і увімкнула Netflix".

Не боріться з втомою

"Я дуже ризикував працюючи, оскільки вірус несподівано міг погіршити мій стан", – говорить Дерен Сингх, який займався інвестиціями свого розташованого в Нью-Йорку стартапу Supafin на відеоконференціях, поки його лихоманило від коронавірусу. Під час хвороби він відповідав за юридичні питання, оренду та корпоративні справи. "Що для мене було найжахливішим, так це неймовірна втома. Озираючись назад, я волів би більше відпочивати і розслаблятися".

Не намагайтесь працювати з ліжка

Керівництво має бути розуміючим

"Спочатку я приховував це, пославшись на застуду, оскільки не думав, що буду хворіти протягом двох місяців", – говорить Рені Берштейн, генеральний директор і засновник майданчика з пошуку сусідів Diggz. Врешті-решт він видужав. "Бачачи, що бос також переживає важкі часи, ви будете з великим розумінням ставитися один до одного у порівнянні з тим, якби ви сиділи в якомусь прекрасному будинку відпочинку біля басейну. Я також виявив, що людям дуже цікаво дізнатися про це".

Шукайте позитивні сторони

"Дехто може проявити себе, поки підміняє вас. Ви можете виявити несподівані талановиті кадри, про які ви і не знали", – говорить Білал Квізілбаш, генеральний директор виробника порошкової капусти EasyKale в Джексоні, Міссурі. Він провів місяць в лікарні. "Це додає радості в їх роботу, адже вони можуть спробувати впоратися з новими завданнями і здивувати тебе".

Шукайте позитив у всьому

Змиріться з низькою продуктивністю

"Я не міг нормально думати, ніби я прокидався з похміллям протягом двох-трьох тижнів поспіль", – говорить Берштейн. Також мені доставляло біль дивитися в екран, доводилося часто робити перерву.

Скасуйте дзвінки

"Я попросив відмовитися від телефонних дзвінків, оскільки мені було важко розмовляти з запаленим горлом", – каже Джексон Буллман, менеджер компанії соціального маркетингу Modifly в Сан-Маркосі, штат Каліфорнія. Він каже, що його хвороба була слабкою. Інші кажуть, що такі симптоми, як кашель, змушують їх листуватися електронною поштою і в чаті.

Не хвилюйтеся про дрібниці

Кізібаш працював з лікарні на своєму Blackberry і ноутбуці. "Команда позначала особливо важливі листи, щоб спокійно міг спокійно розбиратися в пошті, працюючи в таких слабких кондиціях. Я відповідав тільки на дуже термінові листи".

Не намагайтесь геть усе контролювати

Терпіння, терпіння, терпіння

"Це ключове слово", – каже Зорі Біренбойм, генеральний директор eAutoLease.com у Брукліні. "Я хворів три тижні. Ми були закриті, прив'язані до наших домівок, було дуже важко вести справи".

Бережіть себе та своїх близьких, а також не забувайте відповідально ставитися до свого здоров'я. Про носіння масок і миття рук, надіємось, нагадувати вам не потрібно ;)

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