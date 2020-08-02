У Швейцарії визначили, де люди найчастіше заражаються коронавірусом

Пандемія коронавірусу досі не спадає, адже у багатьох країнах навіть після пом'якшення умов карантину показники захворюваності не зменшуються. У Швейцарії ж вдалось визначити місця, які є найпоширенішими для зараження COVID-19.

Швейцарські органи охорони здоров'я провели нове дослідження щодо коронавірусу та виявили, що за поширення COVID-19 відповідають певні місця відпочинку. Виявилось, що майже половина всіх нових заражень в країні трапилась саме у нічних клубах. Ще одна третя випадків – у ресторанах та барах.

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За останні два тижні у 42% випадків люди заразились у клубах, ще 27% у пабах та закладах харчування. А от від медперсоналу заразились лише 8% осіб. Також незначні показники і серед членів родини, які передають вірус не більше, аніж у 12% випадків.

Тому рекомендуємо і в Україні не захоплюватись прогулянками у людних місцях, посиденьками у закладах та активним нічним життям.

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