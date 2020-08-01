5 правил етикету, які актуальні через коронавірус

Пандемія коронавірусу відчутно змінила життя людей по всьому світу, тому не дивно, що поради медиків вже стали основою для нового сучасного етикету. Що змінилось – читайте далі.

У Мінздоров'я намагаються максимально інформувати громадян про COVID-19 та карантин, тож у соцмережах з'явився волонтерський профіль Коронавірус.Інфо, на якому щодня публікують поради та важливу інформацію. Цього разу фахівці розповіли, як змінився етикет через пандемію.

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5 правил етикету, про які важливо пам'ятати під час пандемії коронавірусу і після неї:

Нова нормаль каже нам, що безпека йде перед етикетом.

Тримати дистанцію 1,5 метра – важливо! Тому не бійся ввічливо попросити, щоб людина відійшла і не дихала тобі в потилицю.

Невербальні привітання, які вимагають дотиків відійшли в минуле. Махай рукою, роби вулканський салют або вигадай щось сам.

Маска – твій новий найближчий і найчистіший друг, користуватися яким потрібно з особливою відповідальністю.

Ввічливість та доброта. Всім нам зараз нелегко. А самотність та тривога йдуть поруч з кожним, як ніколи. Подолати важкі психологічні стани спричинені короною можна, якщо ми будемо добрі один до одного.

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