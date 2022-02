Користувачі Spotify підібрали треки для улюблених героїв серіалу Ейфорія

Користувачі стрімінгового сервісу Spotify підібрали треки для улюблених героїв Ейфорії. Після виходу прем'єрної серії другого сезону по всьому світу спостерігається значне зростання прослуховувань саундтреків та кількості присвячених серіалу плейлистів.

Число стримувань треку "Drink Before the War" у виконанні Sinéad O'Connor зросло на понад 26 900%, композиції "4,5,6" Big Mali – на 3 600%, а "Uhuh Yeah" Colbie і G.L.A.M. – На 2 700%, пише Cooperativa. Тож не дивно, що користувачі почали складати альтернативні плейлисти, які, на їхню думку, личили б головним героям.

Так, Медді найкраще характеризують композиції Kali Uchis Dead To Me, Megan Thee Stallion Cocky Af, Неллі Фуртадо Maneater і пісня Ріанни Needed Me. Нейту підходять треки The Weeknd "Heartless", The Neighbourhood "Daddy Issues", Birdman та Lil Wayne "Stuntin' Like My Daddy – Street" та Orville Peck "Dead of Night".

Слухачі Spotify також часто створювали плейлисти, присвячені Кессі. Число їх прослуховувань з початку другого сезону зросло майже на 300%. Найчастіше у добірки додавали пісні Олівії Родріго "jealousy, jealousy", Лани Дель Рей "Sad Girl", Аріани Гранде "needy" і трек Медісон Бір – "Selfish".

Головній героїні, Ру, користувачі присвятили вже понад 1100 плейлистів. З моменту прем'єри кількість їх прослуховувань зросла на понад 400%. Серед треків, що найчастіше траплялися: Bea Miller "feel something", композиція гурту girl in red "i wanna be your girlfriend", пісні Lorde "Liability" і Tame Impala "Yes I'm Changing".

Раніше Spotify розповів, що користувачі слухали напередодні Дня святого Валентина. У топі аудиторії традиційно опинилися вже сучасні класикою треки "All of Me‎" Джона Ледженда, "Thinking Out Loud‎" Еда Ширана та "Just the Way You Are‎" Бруно Марса.

