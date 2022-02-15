Netflix виклав тизер нового сезону Бріджертонів: дивіться онлайн

Стрімінговий сервіс Netflix представив тизер другого сезону серіалу "Бріджертони". Дивіться ролик разом з Радіо MAXIMUM!

Відео починається зі слів леді Вістлдаун, яку озвучує Джулі Ендрюс, яка отримала "Оскар" за "Звуки музики": "Дорогий ніжний читачу, ти сумував за мною?". Ще й як сумували, тому з радістю дивимося тизер продовження популярного серіалу.

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У центрі сюжету другого сезону будуть стосунки Ентоні Бріджертона (Джонатан Бейлі) та нової героїні – Кейт Шарм (Симона Ешлі). Увага буде приділена і леді Вістлдаун, особистість якої було розкрито наприкінці першого сезону. У тизері вона каже, що весь цей час "відточувала свої навички – ні, навіть, краще: я точила свої ножі".

Один із головних героїв першого сезону – Саймон Бассет, якого зіграв Реге-Жан Пейдж, не з'явиться у серіалі. Кожен сезон "Бріджертонів" буде присвячений окремій парі. За словами виконавчого продюсера Шонди Раймс, Дафна та Саймон (центральні герої першого сезону) житимуть "довго та щасливо".

Бріджертони, дивіться тизер продовження популярного серіалу:

Прем'єра другого сезону відбудеться 25 березня.

У січні Netflix показав перші кадри з другого сезону "Бріджертонів". Там з'явилися Дафна, Пенелопа, королева Шарлотта.

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