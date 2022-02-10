Вікінги: Вальгалла – Netflix випустив офіційний трейлер серіалу

Канал Netflix готується до прем'єри серіалу Вікінги: Вальгалла. У трейлері можна побачити Харальда Сурового, дослідника Лейфа Ерікссона та війну скандинавів з англійцями.

Дія серіалу відбувається у XI столітті. Серед головних героїв – мандрівник-дослідник Лейф Ерікссон та його сестра Фрейдіс. У серіалі з'являться королі Кнуд Великий та Едмунд Залізнобокий, пише polygon.

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Вікінги: Вальгалла будуть непрямим продовженням історичної драми Вікінги. Події нового серіалу розгортаються через сто років, у часи занепаду епохи вікінгів. А головні ролі зіграють датський актор Кеннет Крістенсен, ісландський актор Йоуханнес Хейкюр Йоуханнессон, шведська акторка Фріда Густавссон та англійський актор Девід Оукс.

Усі епізоди Вікінгів: Вальгалла вийдуть 25 лютого на Netflix.

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