Корисні поради психологів, як швидко адаптуватися в новій школі

Перехід до нової школи – це важливий етап у житті дитини, який може супроводжуватися хвилюванням і тривогою. Зазвичай період адаптації в новій школі та в новому колективі триває один-два місяці. Тож розповідаємо, як допомогти дитині у цей період.

Радіо Максимум зібрало поради психологів, як швидко адаптуватися в новій школі.

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Легкість адаптації багато залежить від характеру дитини: наскільки вона комунікабельна, адаптивна, чи любить нові знайомства. Але якщо вона доволі тривожна, то можуть бути труднощі.

Під час знайомства з класним керівником ви можете надати інформацію про характер вашої дитини. Тоді вчитель матиме уявлення, як будувати процес навчання та посприяти адаптації. Перший час, за потреби, він приділятиме більше уваги, або, навпаки, не так нав’язливо залучатиме до командної роботи.

Як батьки можуть допомогти дитині адаптуватися до нової школи?

1. Обговоріть очікування з дитиною. Можливо, це навчання на довгий період, а не на кілька місяців. Поясніть, що інша школа не означає, що це не серйозно. Потрібно отримувати знання, а не просто її відвідувати.

2. Дайте поради. Дітям, яким важко спілкуватися, краще порадити кілька днів просто придивлятися до однокласників, щоб потім спробувати налагодити контакт з одним-двома з них. Активним у перші дні краще поводити себе спокійніше, щоб не провокувати можливі конфлікти.

3. Студії за інтересами. Враховуйте бажання дитини, щоб записати в якісь розвивальні гуртки у школі, це позитивно вплине на мотивацію.

4. Навчіть дитину ставити цікаві запитання у відповідь. Адже перший час учні будуть запитувати, звідки приїхала, що любить. Це посприяє налагодженню комунікації.

5. Підтримуйте та хваліть. Допомагайте перебороти труднощі, не акцентуючи на них надмірної уваги. Помічайте успіхи вашої дитини, хваліть навіть за незначні досягнення.

6. Візит до нової школи. Здійсніть разом із дитиною екскурсію до нової школи. Покажіть їй будівлю, класні кімнати, спортивний зал, їдальню. Це допоможе зменшити страх перед невідомим і підвищити рівень комфорту у новому середовищі.

7. Розвиток навичок самостійності. Заохочуйте дитину до самостійності, допомагаючи їй розвивати навички організації часу, виконання домашніх завдань і вирішення конфліктів. Це сприятиме підвищенню впевненості в собі та адаптації в новому середовищі.

8. Пошук нових інтересів. Заохочуйте дитину брати участь у позакласних заходах, гуртках або спортивних секціях. Це допоможе знайти нові захоплення та розвивати соціальні навички, а також знайти нових друзів за інтересами.

Школярі / unsplash

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