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Медогляд дітей перед школою: що потрібно знати
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З наближенням нового навчального року варто звернути увагу на нові правила проведення медичних оглядів для дітей, які зазнали змін. Зверніть на низ увагу!
Про зміни та те, на що варто звернути увагу перед школою, написали на сторінці МОЗ у фейсбуці. Розповідаємо, що зміниться у проходження медогляду.
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Відтепер для зарахування дитини до закладів освіти всіх рівнів діє єдина форма медичної довідки, яку видає сімейний лікар. Батькам більше не потрібно проходити огляди у кількох лікарів і збирати довідки різних форм. Для вступу дитини до будь-якого навчального закладу достатньо отримати уніфіковану довідку № 086/о "Медична довідка (витяг з медичної картки амбулаторного хворого)". У цій довідці міститься вся необхідна інформація про проведені обовʼязкові щеплення згідно з Національним календарем профілактичних щеплень.
Огляд дитини сімейним лікарем враховує всі базові вимоги для її зарахування до дитячого садочка або школи. Під час обстеження лікар збирає анамнез, проводить повне фізикальне обстеження, перевіряє наявність ознак гострої хвороби або хронічних станів, а також вимірює зріст, вагу, досліджує гостроту зору, слуху, поставу, та проводить плантографію. Лише у разі виявлення відхилень або захворювань, сімейний лікар направляє дитину до вузького спеціаліста.
Також обов'язковим є огляд дитини лікарем-стоматологом перед вступом до садочка чи школи.
Важливо відзначити, що медичні довідки, видані до 1 жовтня 2023 року, залишаються дійсними протягом року. Дитина може пройти медичне обстеження в будь-який зручний час протягом року, не чекаючи початку літа чи завершення навчального року, і результати цього обстеження будуть чинними протягом року з моменту його проходження.
Нагадаємо, що медичні огляди є обов'язковими для зарахування дитини до дитячого садка або школи.
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