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Конор Макгрегор повертається: нова заява бійця

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Конор МакГрегор повертається на ринг - фото 1
Конор МакГрегор повертається на ринг / twitter.com/TheNotoriousMMA

Відомій ірландський боєць Конор МакГрегор вирішив не так швидко прощатись зі своєю кар'єрою у MMA, чим знову збив з пантелику своїх фанатів.

30-річний ірландський боєць Конор МакГрегор, який прославився любов'ю до бійок поза рингом, спиртного і гучних скандалів, вирішив не покидати змішані єдиноборства. Про це він написав на своєму профілі в соцмережі Twitter. До слова, заяву про фінал у MMA Конор зробив наприкінці березня, після чого виникли чутки про звинувачення ірландця у сексуальному насиллі.

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"Я хочу рухатися вперед разом зі своїми фанатами, яку б релігію вони не сповідували та звідки б вони не були. Усі релігії закликають нас ставати кращими. Цей світ єдиний для всіх. Тепер побачимося в октагоні".

Чимало фанатів не здивувались поверненню Конора, адже воно було передбачуваним. Однак фрази про релігію викликали чимало суперечок, адже рудий боєць частенько не підбирає слів, щоб образити опонентів.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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