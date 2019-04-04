Конор Макгрегор повертається: нова заява бійця

Відомій ірландський боєць Конор МакГрегор вирішив не так швидко прощатись зі своєю кар'єрою у MMA, чим знову збив з пантелику своїх фанатів.

30-річний ірландський боєць Конор МакГрегор, який прославився любов'ю до бійок поза рингом, спиртного і гучних скандалів, вирішив не покидати змішані єдиноборства. Про це він написав на своєму профілі в соцмережі Twitter. До слова, заяву про фінал у MMA Конор зробив наприкінці березня, після чого виникли чутки про звинувачення ірландця у сексуальному насиллі.

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"Я хочу рухатися вперед разом зі своїми фанатами, яку б релігію вони не сповідували та звідки б вони не були. Усі релігії закликають нас ставати кращими. Цей світ єдиний для всіх. Тепер побачимося в октагоні".

I want to move forward, with my fans of all faiths and all backgrounds.

All faiths challenge us to be our best selves.

It is one world and one for all

Now see you in the Octagon. — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 4 квітня 2019 р.

Чимало фанатів не здивувались поверненню Конора, адже воно було передбачуваним. Однак фрази про релігію викликали чимало суперечок, адже рудий боєць частенько не підбирає слів, щоб образити опонентів.

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