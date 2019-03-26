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Конор МакГрегор оголосив про кінець кар'єри

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Конор МакГрегор йде зі спорту - фото 1
Конор МакГрегор йде зі спорту / instagram.com/thenotoriousmma

Відомий боєць MMA та UFC Конор МакГрегор вразив фанатів гучною заявою про завершення кар'єри у змішаних єдиноборствах. Про реванш з росіянином Хабібом Нурмагомедовим можна забути.

30-річний ірландський боєць Конор МакГрегор, який встиг заробити собі доволі неоднозначну славу в MMA та в медіа, вирішив залити змішані єдиноборства. Несподівану заяву він опублікував на своєму профілі в соцмережі Twitter.

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"Привіт, друзі, швидке оголошення. Я вирішив закінчити кар'єру у спорті, який формально називається "змішаними єдиноборствами", починаючи з сьогодні. Бажаю всім моїм колегам успіхів у змаганнях, які попереду. Тепер я приєднуюсь до своїх колишніх партнерів у цій справі, які вже на пенсії. Піна Колада моїм коштом", – зазначив Конор.

Фанати одразу ж почали розповсюджувати твіт ірландця та сумніватись у тому, що це остаточне рішення. Чимало коментаторів навіть припустили, що так Конор уникає реваншу з росіянином Хабібом Нурмагомедовим, а також хоче перемкнути увагу з недавніх новин про бійку з шанувальником у барі.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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