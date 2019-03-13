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Хто наступний? Ломаченко назвав ім'я найпріоритетнішого суперника

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Ломаченко назвав найбажанішого суперника - фото 1
Ломаченко назвав найбажанішого суперника

Український боксер Василь Ломаченко розповів, з ким найбільше хоче зустрітись на рингу. Щоправда, для цього майбутній суперник повинен змінити вагову категорію.

Непереможний українець Василь Ломаченко, який має пояси WBA та WBO у легкій вазі, вже незабаром вийде на ринг з британцем Ентоні Кроллом. Однак найбажанішим суперником все ж залишається американець Майкі Гарсія, який ще жодного разу не програвав.

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"Бій проти Гарсії мій пріоритетний варіант. Він складний суперник, у нього велике ім'я і зараз він продовжує бути чемпіоном WBC у моїй вазі. Так що, звичайно, після його бою зі Спенсом, якщо він повернеться в легкий дивізіон, я готовий з ним зустрітися. Я поважаю його за рішення битися зі Спенсом, це великий перехід, але я не даю йому жодного шансу в цьому бою", – зазначив Ломаченко.

Додамо, що Майкі Гарсія також має титул WBC у легкій вазі, але вже 16 березня вийде на бій з Ерролом Спенсом у середній ваговій категорії.

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Джерело: xsport
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