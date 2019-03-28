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Усик оголосив про перехід у суперважку вагу та відмовився від поясу WBA
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офіційно: абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик таки наважився на перехід у суперважку вагу! Відтак, українець вирішив відмовитися від поясу WBA та не проводити бій з росіянином Денисом Лебедєвим. Дізнайтеся усі деталі!
На своїй сторінці в Instagram 32-річний Олександр Усик (16-0, 12 КО) зазначив, що Всесвітня боксерська організація (WBA) зобов'язала його битися з обов'язковим претендентом на цей пояс – Денисом Лебедєвим (32-2, 23 КО).
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Однак український чемпіон пояснив, що цей бій не відбудеться, тому що він вирішив переходити до суперважкої ваги. За останніми даними, наступним суперником Усика має стати камерунець Карлос Такама.
Я відмовляюся від пояса WBA. Не хочу, щоб він просто так у мене був, нехай хлопці боксують, це нормально. Денису – успіхів. Всім іншим хлопцям, які будуть битися за цей пояс – теж успіхів, – наголосив Усик.
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