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Компот з яблук на зиму: 7 рецептів, як закрити смачний яблучний напій
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Яблучний компот надзвичайно смачний і ароматний, особливо якщо приготувати його з домашніх плодів. Готовий напій виходить в міру солодким та дуже смачним. Найкращі рецепти компотів з яблук на зиму – на Радіо МАКСИМУМ!
Компот з яблук на зиму в мультиварці
Інгредієнти:
- Фруктоза – 1 склянка
- Дрібні плоди яблук – 0,7 кг
- Гаряча вода – 2 л
Рецепт приготування компоту з яблук на зиму в мультиварці:
- Закип'ятіть попередньо воду, щоб не гріти її в мультиварці.
- Наповніть місткість плодами.
- Засипте фруктозу.
- Залийте гарячою водою.
- Активуйте режим "Варка на пару" на 1 хвилину.
- Залиште на 30 хвилин в режимі підігріву.
- Розлийте по банках й законсервуйте за стандартною схемою.
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Компот з райських яблук на зиму
Інгредієнти:
- Райські яблука – 800 г
- Цукор – 600 г
- Пучок м'яти
- Вода – 3 л
Рецепт приготування компоту з райських яблучок на зиму:
- Ретельно вимийте банки. Заповніть цільними очищеними плодами з розрахунком 400 грамів на 3-літрову банку.
- Закип'ятіть воду, залийте нею банку доверху, дайте настоятися 20-30 хвилин.
- Злийте рідину, яка закипіла.
- Залийте банку водою, залишіть на 30 хвилин.
- Злийте воду, додайте цукор, доведений до кипіння.
- Залийте банки сиропом, додайте по кілька листочків м'яти.
- Закатайте та закутайте банки ковдрою на кілька годин.
- Залийте банки сиропом, додайте по кілька листочків м'яти.
Компот з яблук та винограду на зиму без стерилізації
Інгредієнти:
- Виноград – 500 г
- Середні яблука – 4-5 шт
- Вода – 2 л
- Цукор – 2 склянки
Рецепт приготування на зиму:
- Яблука ретельно промийте, викладіть в заздалегідь стерилізовані банки.
- Акуратно викладіть зверху грона винограду.
- Залийте окропом, витримайте 15-20 хвилин, злийте.
- Приготуйте сироп з використаної злитої води та цукру. Доведіть до кипіння.
- Залийте рідину в банки, відразу ж закрутіть кришками.
Яблучний компот з вином і корицею "Глінтвейн" на зиму
Інгредієнти:
- Яблука – 1 кг
- Цукор – 1 стакан
- Біле сухе вино – 100 мл
- Вода – 1 л
- Гвоздика – 5 шт
- Паличка кориці
- Цедра половини лимона
Рецепт приготування яблучного компоту з вином і корицею "Глінтвейн" на зиму:
- Змішайте цукор з водою, доведіть до кипіння.
- Опустіть в сироп яблука, проваріть на повільному вогні.
- Перекладіть плоди в попередньо простерилізовані банки.
- Процідіть сироп, додайте в нього терту лимонну цедру, корицю й гвоздику.
- Коли суміш закипить, в неї залийте вино.
- У місткості з яблуками залийте гарячий сироп й закрутіть.
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Класичний компот зі свіжих яблук дольками на зиму
Інгредієнти:
- Яблука – третина банки
- Цукор – 1 стакан
- Вода – 2,7 л
Рецепт приготування класичного компоту зі свіжих яблук часточками на зиму:
- Спочатку помийте бутлі, кришки в потрібній кількості з мийним засобом і содою, добре обдайте окропом або стерилізуйте над парою.
- Підготуйте яблука: помийте, розріжте на четвертинки, вичистіть серцевину, розріжте часточками.
- Відразу опустіть в підкислену воду, щоб уникнути потемніння.
- Готовими яблуками заповніть третину банки. Відразу ж залийте окропом, витримайте 5 хвилин. Довше тримати не рекомендується.
- У злиту з фруктів воду всипте цукор, закип'ятіть. Отриманий сироп залийте в бутлі, закотіть кришками, вкрийте чимось теплим, охолодіть.
Компот з яблук сорту ранет на зиму
Інгредієнти:
- Яблука – 1 кг
- Вода – 1 л
- Цукор – 300-400 г
- Ваніль – на кінчику ножа
Рецепт приготування компоту з яблук ранеток на зиму:
- Ретельно переберіть і вимийте яблучка. Вони повинні бути в міру соковитими, не перезрілими, без плям і пошкоджень. Плодоніжки відріжте, залишивши приблизно ⅓ довжини.
- Кожне яблучко наколіть в декількох місцях гострою зубочисткою або товстою голкою – так шкірка на них не полопаються.
- Зваріть сироп з води та цукру, процідіть, додайте ваніль і знову доведіть до кипіння.
- Покладіть яблука в підготовлені банки по плічка, залийте гарячим сиропом і поставте стерилізувати.
- Закатайте, переверніть.
Компот з яблук та апельсин на зиму
Інгредієнти:
- Яблука – 600 г
- Апельсин – 1 шт
- Вода
- Цукор – 250 г
Рецепт приготування компоту з яблук та апельсин на зиму:
- Наріжте яблука невеликими шматочками, а апельсин – кружечками.
- Викладіть фрукти в банку, залийте окропом і прикрийте стерилізованої кришкою. Залиште на 20-30 хвилин.
- Злийте рідину в каструлю, додайте цукор і, помішуючи, доведіть до кипіння. Перелийте сироп назад в банку і закатайте її.
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