Компот з яблук на зиму: 7 рецептів, як закрити смачний яблучний напій

як приготувати компот з яблук на зиму

Яблучний компот надзвичайно смачний і ароматний, особливо якщо приготувати його з домашніх плодів. Готовий напій виходить в міру солодким та дуже смачним. Найкращі рецепти компотів з яблук на зиму – на Радіо МАКСИМУМ!

Компот з яблук на зиму в мультиварці

Інгредієнти:​​

Фруктоза – 1 склянка

Дрібні плоди яблук – 0,7 кг

Гаряча вода – 2 л

Рецепт приготування компоту з яблук на зиму в мультиварці:

Закип'ятіть попередньо воду, щоб не гріти її в мультиварці. Наповніть місткість плодами. Засипте фруктозу. Залийте гарячою водою. Активуйте режим "Варка на пару" на 1 хвилину. Залиште на 30 хвилин в режимі підігріву. Розлийте по банках й законсервуйте за стандартною схемою.

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Компот з райських яблук на зиму

Інгредієнти:​​

Райські яблука – 800 г

Цукор – 600 г

Пучок м'яти

Вода – 3 л

Рецепт приготування компоту з райських яблучок на зиму:

Ретельно вимийте банки. Заповніть цільними очищеними плодами з розрахунком 400 грамів на 3-літрову банку. Закип'ятіть воду, залийте нею банку доверху, дайте настоятися 20-30 хвилин. Злийте рідину, яка закипіла. Залийте банку водою, залишіть на 30 хвилин. Злийте воду, додайте цукор, доведений до кипіння. Залийте банки сиропом, додайте по кілька листочків м'яти. Закатайте та закутайте банки ковдрою на кілька годин.

Компот з яблук та винограду на зиму без стерилізації

Інгредієнти:​​

Виноград – 500 г

Середні яблука – 4-5 шт

Вода – 2 л

Цукор – 2 склянки

Рецепт приготування на зиму:

Яблука ретельно промийте, викладіть в заздалегідь стерилізовані банки. Акуратно викладіть зверху грона винограду. Залийте окропом, витримайте 15-20 хвилин, злийте. Приготуйте сироп з використаної злитої води та цукру. Доведіть до кипіння. Залийте рідину в банки, відразу ж закрутіть кришками.

Яблучний компот з вином і корицею "Глінтвейн" на зиму

Інгредієнти:​​

Яблука – 1 кг

Цукор – 1 стакан

Біле сухе вино – 100 мл

Вода – 1 л

Гвоздика – 5 шт

Паличка кориці

Цедра половини лимона

Рецепт приготування яблучного компоту з вином і корицею "Глінтвейн" на зиму:

Змішайте цукор з водою, доведіть до кипіння. Опустіть в сироп яблука, проваріть на повільному вогні. Перекладіть плоди в попередньо простерилізовані банки. Процідіть сироп, додайте в нього терту лимонну цедру, корицю й гвоздику. Коли суміш закипить, в неї залийте вино. У місткості з яблуками залийте гарячий сироп й закрутіть.

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Класичний компот зі свіжих яблук дольками на зиму

Інгредієнти:​​

Яблука – третина банки

Цукор – 1 стакан

Вода – 2,7 л

Рецепт приготування класичного компоту зі свіжих яблук часточками на зиму:

Спочатку помийте бутлі, кришки в потрібній кількості з мийним засобом і содою, добре обдайте окропом або стерилізуйте над парою. Підготуйте яблука: помийте, розріжте на четвертинки, вичистіть серцевину, розріжте часточками. Відразу опустіть в підкислену воду, щоб уникнути потемніння. Готовими яблуками заповніть третину банки. Відразу ж залийте окропом, витримайте 5 хвилин. Довше тримати не рекомендується. У злиту з фруктів воду всипте цукор, закип'ятіть. Отриманий сироп залийте в бутлі, закотіть кришками, вкрийте чимось теплим, охолодіть.

Компот з яблук сорту ранет на зиму

Інгредієнти:​​

Яблука – 1 кг

Вода – 1 л

Цукор – 300-400 г

Ваніль – на кінчику ножа

Рецепт приготування компоту з яблук ранеток на зиму:

Ретельно переберіть і вимийте яблучка. Вони повинні бути в міру соковитими, не перезрілими, без плям і пошкоджень. Плодоніжки відріжте, залишивши приблизно ⅓ довжини. Кожне яблучко наколіть в декількох місцях гострою зубочисткою або товстою голкою – так шкірка на них не полопаються. Зваріть сироп з води та цукру, процідіть, додайте ваніль і знову доведіть до кипіння. Покладіть яблука в підготовлені банки по плічка, залийте гарячим сиропом і поставте стерилізувати. Закатайте, переверніть.

Компот з яблук та апельсин на зиму

Інгредієнти:​​

Яблука – 600 г

Апельсин – 1 шт

Вода

Цукор – 250 г

Рецепт приготування компоту з яблук та апельсин на зиму:

Наріжте яблука невеликими шматочками, а апельсин – кружечками. Викладіть фрукти в банку, залийте окропом і прикрийте стерилізованої кришкою. Залиште на 20-30 хвилин. Злийте рідину в каструлю, додайте цукор і, помішуючи, доведіть до кипіння. Перелийте сироп назад в банку і закатайте її.

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