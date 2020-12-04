Pornhub презентував альбом різдвяних пісень: слухай онлайн

Один з найпопулярніших порносайтів світу Pornhub підготував для користувачів невеличкий подарунок: мініальбом різдвяних композицій.

Треки можна послухати на музичному стрімінговому сервісі Spotify, який почав працювати в Україні влітку 2020 року, а також на Apple Music.

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Всього до альбому, який називається "XXXmas" увійшло шість композицій, загальною тривалістю 17 хвилин. У записі кількох треків брали участь такі порноактриси як Asa Akira і Demi Sutra. Не важко здогадатися, що головними темами альбому стали секс і Різдво.

32-річний американський репер A $ AP Ferg, який випустив композицію "Mistletoe" зазначив: "Я написав найбожевільнішу різдвяну пісню для цього альбому і не можу дочекатися, коли всі її почують". А от віцепрезидент порносайту Кріс Прайс написав, що хоче цим музичним альбомом привітати всіх шанувальників зі святом і подарувати їм гарний настрій. Користувачі мережі бурхливо відреагували на такий подарунок.

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