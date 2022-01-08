Як покращити пам'ять: метод коротких перерв

Якщо ви хочете попрацювати над своєю пам'яттю, то є чудовий спосіб, який не вимагає багато часу. Пропонуємо перевірити його на собі.

З віком процес запам'ятовування стає складнішим, тому дуже важливо турбуватись про свою пам'ять. Але як це зробити? У телеграм-каналі TED розповіли про цікавий метод покращення пам'яті завдяки коротким перервам.

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Виявилось, що у процесі вивчення потрібно час від часу робити короткі перерви на 10-15 хвилин. Ідеально було б у цей проміжок відволікатись від всіх гаджетів та просто насолоджуватись спокоєм. Згодом ви переконаєтесь, що справді краще запам'ятали інформацію.

Простий спосіб покращити пам'ять



Це підтвердив і експеримент, який проводили дослідники з університету Міссурі й Единбурга ще на початку 2000-х. Для цього вони попросили добровольців прослухати різні історії, а потім відповісти на питання щодо них. Але розділили всіх учасників на дві команди: перша мала час на відпочинок після розповідей, а друга одразу перейшла до тестів. Виявилось, що представники першої змогли згадати 50% почутого, а другої - всього 28%.

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