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Психологи нагадали про користь обіймів

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Обійми - фото 1
Обійми / pinterest

Обійми – ніжні, міцні, трепетні, дивовижні, дають відчуття тепла, захищеності і прощення. Вони – невіддільна частина спілкування: між батьками і дітьми, коханими людьми, друзями і колегами.

Вчені з'ясували, що випробовувані людьми позитивні емоції під час обіймів дійсно цілюще впливають на здоров'я, і це далеко не самонавіювання. Так, при обіймах в крові підвищується рівень ряду гормонів, повідомляє healthline.

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Приємна стресостійкість
А ви знали, що французи втричі частіше, ніж американці, обіймаються зі своїми коханими в публічних місцях? Може, через це їх називають найромантичнішою нацією, а жінки-француженки завжди стрункі і щасливі? Міцні обійми і навіть тримання за руки збільшує рівень окситоцину, серотоніну і дофаміну – гормонів кохання і задоволення. Як наслідок, легше встановити емоційний контакт з людиною і зав'язати розмову.

Підвищений імунітет
Завдяки вже відомому нам окситоцину, здоров'я міцнішає. Люди, які регулярно обіймаються, на 32% менше схильні до сезонних застуд. Їх імунітет працює краще, захищаючи щасливого господаря від хвороб.

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Спокій
Коли ми обіймаємось, то зазвичай затиснуті м'язи в тілі розслабляються, напруга йде, в м'яких тканинах збільшується кровообіг. А такий спокійний стан тіла безпосередньо впливає на емоційне самопочуття.

Поліпшення стосунків
Обійми – один з найніжніших і найбільш переконливих способів висловити почуття. У момент щільного контакту партнери обмінюються енергіями, відчуваючи один одного краще. Розвивається емпатія, більше не хочеться ні критикувати, ні ображатися, ні погрожувати розлученням і дівочим прізвищем.

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