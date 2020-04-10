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Кохана Роналду похизувалася бездоганним тілом у купальнику

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Джорджіна Родрігес - фото 1
Джорджіна Родрігес / instagram

26-річна кохана Кріштіану Роналду Джорджіна Родрігес поділилася пляжним знімком. Шанувальники у захваті!

Наречена Кріштіану Роналду поділилася пляжним знімком. Фотографія, якою модель Джорджіна Родрігес поділилася у себе в Instagram, архівна і була зроблена під час відпочинку в Італії.

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Модель підписала фото "Сумую за природою!". На ньому вона позує в червоному купальнику, лежачи на матраці на пірсі. На задньому фоні красиве блакитне хмарне небо і безкрає море.

Нагадаємо, зірки, як і весь світ, сидять на карантині. Кожен, хто залишається вдома, намагається розважати себе сам різними способами. Так і зірковий футболіст з Португалії Кріштіану Роналду запустив новий спортивний челендж, аби провести час на карантині з користю.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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