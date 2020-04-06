Кріштіану Роналду запустив новий челендж під час карантину: відео

Зірковий футболіст з Португалії Кріштіану Роналду запустив новий спортивний челендж, аби провести час на карантині з користю. На цей виклик вже відгукнувся півзахисник донецького Шахтаря і збірної України Тарас Степаненко.

Так, на своїй сторінці в Instagram Кріштіану Роналду закликав залишатися активними під час карантину і запропонував качати прес на швидкість. Суть флешмобу полягає в тому, щоб за 45 секунд зробити якомога більше повторень вправи. Сам Роналду зробив 142 повторення.

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"Можете побити мій рекорд?" – прокоментував ролик футболіст.

Одним з перших серед українських футболістів на челендж відгукнувся півзахисник Шахтаря Тарас Степаненко. Його результат – 96 повторень за 45 секунд.

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