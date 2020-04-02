Дворічний син Мессі показав, як потрібно качати прес: кумедне відео

Дворічний син капітана "Барселони" Ліонеля Мессі приєднався до батька під час тренування у спортзалі. Малюк зробив вправу, а потім сам порахував кількість зроблених підйомів зіркового тата.

Зірка футболу Ліонель Мессі опублікував веселе відео тренувань свого молодшого сина Чіро на карантині. Спадкоємець аргентинця ліг на килимок у тренажерному залі і за прикладом батька намагався качати прес, поки той рахував його підйоми.

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Потім вони помінялися місцями, і вже Мессі-старший показав синові, як потрібно виконувати вправу.

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