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Дворічний син Мессі показав, як потрібно качати прес: кумедне відео

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Сімейство Мессі - фото 1
Сімейство Мессі / instagram

Дворічний син капітана "Барселони" Ліонеля Мессі приєднався до батька під час тренування у спортзалі. Малюк зробив вправу, а потім сам порахував кількість зроблених підйомів зіркового тата.

Зірка футболу Ліонель Мессі опублікував веселе відео тренувань свого молодшого сина Чіро на карантині. Спадкоємець аргентинця ліг на килимок у тренажерному залі і за прикладом батька намагався качати прес, поки той рахував його підйоми.

І ще: Як юний воротар тренується в умовах карантину: зірки футболу оцінили

Потім вони помінялися місцями, і вже Мессі-старший показав синові, як потрібно виконувати вправу.

Читайте також: Мессі на карантині перетворився на Че Гевару

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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