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Карантин Коронавірус

Князь Монако Альбер II вилікувався від коронавірусу

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Принц Альбер понад тиждень лікувався від коронавірусу - фото 1
Принц Альбер понад тиждень лікувався від коронавірусу / gettyimages

62-річний князь Монако Альбер II одужав від коронавірусу. Він став першим главою держави у світі, що заразився COVID-19. Про його інфікуванні повідомили 19 березня.

Пресслужба княжого палацу підтвердила, що Альбер повністю здоровий, і медики дозволили йому припинити карантин.

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31 березня князь повернувся до своєї резиденції Roc Agel до 42-річної дружини Шарлен і їх п'ятирічних дітей Габріелли та Жаку.

Князь Альбер уже повернувся до своєї резиденції - фото 395560
Князь Альбер уже повернувся до своєї резиденції / gettyimages

У мене все в порядку. У мене ще є невеликий кашель, але це цілком нормально. Лікарі дозволили мені вийти з ізоляції, але порадили не зустрічатися відразу з усією родиною, а почекати ще добу, – розповів він журналістам.

Удома він продовжить дотримуватися режиму ізоляції. Водночас він буде тісно контактувати з урядом та іншими близькими соратниками.

Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що принц Чарльз, у якого раніше був виявлений коронавірус, уже завершив лікування та вийшов із самоізоляції. Про те, що 71-річний принц Чарльз захворів на коронавірус, стало відомо 25 березня. Ще тоді представники королівської родини наголосили, що 71-річний монарх має легкі симптоми, а його дружина, герцогиня Камілла взагалі не інфікувалась SARS-CoV-2. Пара перебувала у своїй резиденції Балморал у Шотландії.

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Джерело: Le Figaro
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