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Карантин Коронавірус

Заразні ще 8 днів: учені вразили новою заявою про коронавірус

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Пацієнт без симптомів може заражати інших ще тиждень - фото 1
Пацієнт без симптомів може заражати інших ще тиждень

Нове дослідження науковців показало, що пацієнти, які повністю одужали після коронавірусу, можуть бути заразними ще протягом 8 днів після зникнення симптомів. До такого висновку дійшли науковці зі США.

Учені Єльської школи медицини встановили, що пацієнти з коронавірусом можуть бути заразними протягом декількох днів після того, як їх симптоми повністю зникли.

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Утім, цей висновок був зроблений тільки у результаті спостережень за 16 китайськими пацієнтами, так що дослідження було незначним за масштабом вибірки. Його автори виявили, що приблизно половина хворих все ще була переносниками вірусу, попри те, що повністю одужала. І у деяких ймовірність зараження оточуючих зберігалася протягом 8 днів після того, як вони переставали кашляти і чхати.

Пацієнт може бути заразним ще протягом 8 днів - фото 395319
Пацієнт може бути заразним ще протягом 8 днів

Висновки дослідження говорять про необхідність продовження режиму карантину у тих пацієнтів, які одужали, а також у тих, у кого підозрюють коронавірус, з 14 днів до 22 задля зниження ризику інфікування. Результати дослідження опублікував науковий журнал American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine. Спостереження тривали у Центральній лікарні Пекіна з 28 січня по 9 лютого.

Первинні симптоми пацієнта включали кашель, лихоманку, біль у горлі і задишку. Дослідники брали мазки від пацієнтів у наступні дні й аналізували їх на кількість вірусних частинок. Дорослих виписували з лікарень після отримання двох послідовних негативних тестів на коронавірус.

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Джерело: Medikforum
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