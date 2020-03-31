На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Заразні ще 8 днів: учені вразили новою заявою про коронавірус
-
- 56
Нове дослідження науковців показало, що пацієнти, які повністю одужали після коронавірусу, можуть бути заразними ще протягом 8 днів після зникнення симптомів. До такого висновку дійшли науковці зі США.
Учені Єльської школи медицини встановили, що пацієнти з коронавірусом можуть бути заразними протягом декількох днів після того, як їх симптоми повністю зникли.
Актуальні новини: Коронавірус в Україні: останні новини 31 березня про хворих на COVID-19
Утім, цей висновок був зроблений тільки у результаті спостережень за 16 китайськими пацієнтами, так що дослідження було незначним за масштабом вибірки. Його автори виявили, що приблизно половина хворих все ще була переносниками вірусу, попри те, що повністю одужала. І у деяких ймовірність зараження оточуючих зберігалася протягом 8 днів після того, як вони переставали кашляти і чхати.
Висновки дослідження говорять про необхідність продовження режиму карантину у тих пацієнтів, які одужали, а також у тих, у кого підозрюють коронавірус, з 14 днів до 22 задля зниження ризику інфікування. Результати дослідження опублікував науковий журнал American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine. Спостереження тривали у Центральній лікарні Пекіна з 28 січня по 9 лютого.
Первинні симптоми пацієнта включали кашель, лихоманку, біль у горлі і задишку. Дослідники брали мазки від пацієнтів у наступні дні й аналізували їх на кількість вірусних частинок. Дорослих виписували з лікарень після отримання двох послідовних негативних тестів на коронавірус.
Читайте також: БЦЖ проти коронавірусу: чи справді щеплення від туберкульозу захищає від COVID-19
-
19:13Ентузіасти придумали геніальну ідею, яка змусить людей сидіти вдома
-
18:57Найрозумніші жінки серед знаків Зодіаку
-
18:42Іранський художник створює круті й актуальні карикатури про коронавірус
-
18:31Медики нагадали, чим небезпечний малорухливий спосіб життя
-
18:22Голод по-різному впливає на чоловіків і жінок
-
Як змінилось моє життя після переходу на IQOS: досвід журналіста
-
18:15Гороскоп на 1 квітня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
18:00Українське кіно онлайн: топ 15 фільмів, які можна подивитися вдома
-
17:50Мессі на карантині перетворився на Че Гевару
-
17:42Backstreet Boys виконали свій легендарний хіт під час карантину: миле відео
-
17:20Чоловік у костюмі куща зухвало порушив карантин: відео
-
17:13Фанатам франшизи сподобається: Lego випустила Dodge Charger з Форсажу
-
17:00Всеукраїнська школа онлайн: коли й де дивитись відеоуроки для учнів
-
16:52Як дезінфікують головний туристичний об'єкт Єгипту
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
16:42Заразні ще 8 днів: учені вразили новою заявою про коронавірус
-
16:23У NASA показали Юпітер на нових знімках: зачаровує
-
16:13Американці на карантині пародіюють знамениті картини: кумедні фото
-
16:04Українська музика березня 2020: нові пісні, які ви могли пропустити
-
15:51Великдень 2020 в умовах карантину: як українці святкуватимуть Пасху
-
15:46Концертний зал для Євробачення 2020 перетворять на лікарню
-
15:34Голий челендж у TikTok: як дівчата відволікають хлопців від ігор
-
15:21Ведучий Дмитро Комаров дав важливу пораду українцям
-
15:15Австралійська медсестра пошила маску для обличчя в вигляді вагіни: фотофакт
-
14:56Rihanna нового десятиліття: поп-зірка знялась для британського Vogue
-
18:00Українське кіно онлайн: топ 15 фільмів, які можна подивитися вдома
-
16:04Українська музика березня 2020: нові пісні, які ви могли пропустити
-
14:00ZOOM – де скачати та як користуватись програмою для відеоконференцій
-
12:00ТЕСТ: 10 небанальних запитань про гроші
-
10:07Коронавірус в Україні: останні новини 31 березня про хворих на COVID-19
-
07:14Погода в Україні 31 березня: де пройдуть дощі зі снігом
- 30 березня
-
21:42Продовження гарантоване: 5 порад, які допоможуть зробити масаж її мрії
-
19:30Нові серіали квітня 2020: що варто переглянути цього місяця
-
17:21Як змінилася бразильська супермодель Ізабелі Фонтана: фото 18+
-
15:16Нова рок-музика березня 2020: плейлист найкрутіших треків за місяць
-
12:13Бабуся буде у захваті: круті та стильні смартфони, які сподобаються і вам
-
09:15Голос країни 10 сезон 11 випуск: як пройшли вокальні нокаути учасників
-
07:17Погода в Україні 30 березня: суттєве похолодання і мокрий сніг
- 29 березня
-
20:45Дівчина тижня: розкута модель Джесс Бріанн, яка обожнює зніматися без бюстгальтера (18+)
-
18:50Найкращі ігри для PlayStation 4, які повинен пограти кожен власник PS4
-
17:20Чоловічі бомбери: яку модель весняної куртки вибрати цього сезону
-
15:44ТОП-7 аніме серіалів про життя після апокаліпсису
-
12:19Гороскоп на цей тиждень 30 березня – 5 квітня: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
08:29Погода в Україні 29 березня: точний прогноз на сьогодні
-
04:30Точний час в Києві: яка зараз година в Україні – онлайн годинник
- 28 березня
-
21:51Моя ж ти булочка: alyona alyona показала дитячі фото, і вона геть не змінилась
-
19:19Астронавт NASA дав 3 поради, як впоратися з самоізоляцією
-
16:33Нові детективні серіали, які захоплюють з перших хвилин
-
14:19Нова популярна музика березня: плейлист свіжих пісень
-
12:00Тренування вдома на карантині: улюблені вправи українських зірок