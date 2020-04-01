Кілька хороших новин: відомий актор запустив шоу, на яке ми заслуговуємо

Популярний актор Джон Красінські, який прославився завдяки серіалу "Офіс", вирішив нарешті створити шоу під назвою Some Good News (Кілька хороших новин). Не важко здогадатись, що проєкт спрямовано лише на позитивні емоції.

40-річний американський режисер, продюсер та актор Джон Красінські, якого можна впізнати за роллю Джима в серіалу "Офіс", створив шоу, яке потрібне всім.

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Незвичайний проєкт Some Good News (Кілька хороших новин) він запустив на власному YouTube-каналі, де за два дні ролик зібрав майже 10 мільйонів переглядів!

У новому шоу Джон розповідає тільки про хороші та веселі новини світу, а також "запрошує" зіркових гостей. Першим відвідувачем став Стів Каррел (Офіс, Ранкове шоу, Брюс Всемогутній), який поділився спогадами про спільний серіал, якому у 2020 виповнилось вже 15 років! Важко повірити, що комедія "Офіс", яка має мільйонну аудиторію по всьому світу, вже стільки часу залишається у топах. І річ не лише в акторському складі, а й гуморі. Якими позитивними новинами ще потішив актор – дивіться самі:

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