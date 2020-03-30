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Карантин Коронавірус

Принц Чарльз поборов коронавірус: як почувається 71-річний монарх

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Prince Charles - фото 1
Prince Charles / gettyimages

Принц Чарльз, у якого раніше був виявлений коронавірус, уже завершив лікування та вийшов із самоізоляції.

Про те, що 71-річний принц Чарльз захворів на коронавірус, стало відомо 25 березня. Ще тоді представники королівської родини наголосили, що 71-річний монарх має легкі симптоми, а його дружина, герцогиня Камілла взагалі не інфікувалась SARS-CoV-2. Пара перебувала у своїй резиденції Балморал у Шотландії.

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Як повідомляє ВВС, після консультацій з особистим лікарем принц Чарльз завершив самоізоляцію, пробувши на карантині тиждень, як і йдеться у вказівках британського МОЗу. Стан здоров'я монарха в нормі, він почувається добре.

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Принц Чарльз з дружиною / gettyimages

Наразі у Великій Британії зафіксовано понад 19 тисяч випадків коронавірусу, 1 228 з яких – летальні. Ще 135 британців вилікувались від COVID-19.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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