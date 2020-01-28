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Ключова особливість Poco X2 підтверджена офіційно
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Слідом за публікацією тизерів, які розкривають дату презентації Poco X2, представники бренду вирішили підтвердити й одну з характеристик смартфона, яка найбільше цікавила геймерів. Мовиться про дисплей з підвищеною частотою оновлення.
На минулих тизерах Poco X2 фігурував підпис Extreme Refresh Rate, який натякав на плани компанії встановити дисплей з підвищеною частотою оновлення. Тепер же Poco випустила ще один постер, на якому вказано значення цієї характеристики – 120 Гц.
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Таким чином, компанія офіційно підтвердила здогадки інсайдерів, доповнивши підтверджену інформацію про 64-мегапіксельний сенсор Sony IMX686 у складі основної камери з чотирма датчиками, а також мобільну платформу Qualcomm Snapdragon, на базі якої буде побудований новий смартфон.
Нагадаємо, що раніше Xiaomi офіційно оголосила про створення самостійного бренду Poco, як було на початку 2019 року з Redmi. За словами Ману Кумара Джайна, глави індійського підрозділу Xiaomi, після тривалих роздумів про майбутнє лінійки Poco протягом всього 2019 року керівництво прийняло рішення про створення самостійного бренду. Відтепер Poco працюватиме як незалежна компанія з власною командою й управлінським складом, а також окремою лінійкою пристроїв.
Презентація Poco X2 відбудеться 4 лютого.
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