Pocophone F2 таки буде: Poco став незалежним від Xiaomi брендом

Pocophone F2 можуть показати у 2020 році

Pocophone F1 від Xiaomi, який вийшов у 2018 році, став справжнім хітом. Воно й не дивно, адже за смішні гроші користувачі отримували гаджет з топовим "залізом". Утім, у минулому році наслідника, F2 так і не показали. Але все може змінитися цьогоріч!

Схоже, незабаром на світ з'явиться наступний Pocophone, адже Xiaomi офіційно оголосила про створення самостійного бренду Poco, як було на початку 2019 року з Redmi.

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За словами Ману Кумара Джайна, глави індійського підрозділу Xiaomi, після тривалих роздумів про майбутнє лінійки Poco протягом всього 2019 року керівництво прийняло рішення про створення самостійного бренду.

Відтепер Poco працюватиме як незалежна компанія з власною командою й управлінським складом, а також окремою лінійкою пристроїв.

За словами Ману Кумара Джайна, Poco F1 став бестселером і цю модель продовжують купувати навіть у 2020 році. Поява окремого бренду лише дозволить Poco випускати більше хороших пристроїв у найкоротші терміни.

Топ-менеджер також зазначив, що бренд Poco зосередиться на іграх, продуктивності, швидкодії та хорошій камері – це будуть ключові пріоритети в екосистемі нових смартфонів компанії.

Ми ж відзначимо, що недавно в мережі з'явилася інформація про Poco F2e і Poco X. Відтак, залишається лише очікувати, коли компанія Poco офіційно оголосить про анонс новинок!

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