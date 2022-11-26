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Клопотенко показав, як приготувати баренчик: рецепт картопляного пирога
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Український шеф-кухар Євген Клопотенко поділився рецептом приготування картопляного пирога. Спробуйте приготувати й ви таку смакоту вдома!
Євген Клопотенко пропонує приготувати картопляний пиріг баренчик. Замість традиційної випічки з тіста, приготуйте картопляний пиріг баренчик. Для нього потрібна мінімальна кількість інгредієнтів та часу.
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Баренчик – це український аналог пастушого пирога, основним інгредієнтом якого є картопля. Її натирають на великій тертці як для дерунів, а щоб урізноманітнити смак ми додали пікантного томатного соусу, аби страва стала соковитішою. Обов’язково зробіть до нього томатний соус, чи спробуйте подати з гостренькою аджикою. Цей пиріг смакуватиме теплим та охолодженим", – коментує кухар.
Інгредієнти для пирога:
- 1 кг картоплі
- 4 ст. л. кукурудзяного борошна (+ для "французької сорочки")
- 4 ст. л. пшеничного борошна
- 3 яйця
- 150 мл вершків 33%
- 5 гілочок чебрецю
- 200 г вершкового масла (+20 г для "французької сорочки")
Інгредієнти для томатного соусу:
- 3-5 зубчиків часнику
- ½ ч. л. перцю чилі
- 1 ч. л. копченої солодкої паприки
- 1 ч. л. паприки в пластівцях
- 1 лимон
- 1 ст. л. цукру
- 2 -3 ст. л. томатної пасти
- 100 мл води
- сіль та перець до смаку
Рецепт українського картопляного пирога:
- Увімкніть духовку розігріватися до 180 градусів та дістаньте вершкове масло з холодильника.
- Очистьте 1 кг картоплі та натріть на великій тертці. Перекладіть у глибоку миску та не віджимайте, щоб пиріг вийшов соковитим.
- Додайте сіль та перець до смаку. Влийте 150 мл вершків 33%, вбийте 3 яйця, всипте 4 ст. л. кукурудзяного борошна та 4 ст. л. пшеничного. Саме кукурудзяне борошно надає страві характерної текстури, тому бажано не змінювати рецепт. Вершки беріть максимальної жирності, аби баренчик мав насичений смак.
- Візьміть керамічну форму для пирога та зробіть "французьку сорочку", щоб баренчик не пристав до неї. Змастіть 20 г вершкового масла та присипте кукурудзяним борошном, залишки його висипте. Ви можете узяти будь-яку, але зауважте, що баренчик не має бути тонким, оскільки це вплине на соковитість страви.
- Перекладіть картопляну масу у форму, розрівняйте ложкою. Зверху розкладіть 100 г вершкового масла, порізаного шматочками та притрусіть листочками з 4 гілочок чебрецю. Одну залиште для подачі. Також за бажанням можете використовувати сухий чебрець.
- Поставте запікатися на 35-40 хвилин за температури 180 градусів в режимі конвекції. Зверху має з'явитися рум'яна скоринка.
- Зробіть томатний соус. У сотейник викладіть 2-3 ст. л. томатної пасти, дрібно нарізані 3-5 зубчиків часнику, ½ ч. л. перцю чилі, 1 ч. л. копченої солодкої паприки та 1 ч. л. паприки в пластівцях. Додайте 100 мл води, 1 ст. л. цукру, сік та цедру одного лимона. Добре перемішайте, спробуйте, а потім додайте сіль та чорний мелений перець до смаку. За бажанням кількість прянощів можете зменшувати. Томатну пасту можна замінити свіжими томатами, натертими на тертці, чи пелаті. Випаровуйте рідину з томатного соусу на середньому вогні, поки він не згусне. У нас на це пішло 5 хвилин. Потім перебийте блендером до однорідної консистенції.
- Дістаньте баренчик з духовки та нехай охолоне у формі. У вас ще залишилося 100 г вершкового масла, розтопіть їх на пательні. Наріжте картопляний пиріг порційними шматочками, полийте томатним соусом та розтопленим вершковим маслом. Прикрасьте листочками чебрецю.
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