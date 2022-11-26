Клопотенко показав, як приготувати баренчик: рецепт картопляного пирога

Український шеф-кухар Євген Клопотенко поділився рецептом приготування картопляного пирога. Спробуйте приготувати й ви таку смакоту вдома!

Євген Клопотенко пропонує приготувати картопляний пиріг баренчик. Замість традиційної випічки з тіста, приготуйте картопляний пиріг баренчик. Для нього потрібна мінімальна кількість інгредієнтів та часу.

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Баренчик – це український аналог пастушого пирога, основним інгредієнтом якого є картопля. Її натирають на великій тертці як для дерунів, а щоб урізноманітнити смак ми додали пікантного томатного соусу, аби страва стала соковитішою. Обов’язково зробіть до нього томатний соус, чи спробуйте подати з гостренькою аджикою. Цей пиріг смакуватиме теплим та охолодженим", – коментує кухар.

Інгредієнти для пирога:

1 кг картоплі

4 ст. л. кукурудзяного борошна (+ для "французької сорочки")

4 ст. л. пшеничного борошна

3 яйця

150 мл вершків 33%

5 гілочок чебрецю

200 г вершкового масла (+20 г для "французької сорочки")

Інгредієнти для томатного соусу:

3-5 зубчиків часнику

½ ч. л. перцю чилі

1 ч. л. копченої солодкої паприки

1 ч. л. паприки в пластівцях

1 лимон

1 ст. л. цукру

2 -3 ст. л. томатної пасти

100 мл води

сіль та перець до смаку

Рецепт українського картопляного пирога:

Увімкніть духовку розігріватися до 180 градусів та дістаньте вершкове масло з холодильника. Очистьте 1 кг картоплі та натріть на великій тертці. Перекладіть у глибоку миску та не віджимайте, щоб пиріг вийшов соковитим. Додайте сіль та перець до смаку. Влийте 150 мл вершків 33%, вбийте 3 яйця, всипте 4 ст. л. кукурудзяного борошна та 4 ст. л. пшеничного. Саме кукурудзяне борошно надає страві характерної текстури, тому бажано не змінювати рецепт. Вершки беріть максимальної жирності, аби баренчик мав насичений смак. Візьміть керамічну форму для пирога та зробіть "французьку сорочку", щоб баренчик не пристав до неї. Змастіть 20 г вершкового масла та присипте кукурудзяним борошном, залишки його висипте. Ви можете узяти будь-яку, але зауважте, що баренчик не має бути тонким, оскільки це вплине на соковитість страви. Перекладіть картопляну масу у форму, розрівняйте ложкою. Зверху розкладіть 100 г вершкового масла, порізаного шматочками та притрусіть листочками з 4 гілочок чебрецю. Одну залиште для подачі. Також за бажанням можете використовувати сухий чебрець. Поставте запікатися на 35-40 хвилин за температури 180 градусів в режимі конвекції. Зверху має з'явитися рум'яна скоринка. Зробіть томатний соус. У сотейник викладіть 2-3 ст. л. томатної пасти, дрібно нарізані 3-5 зубчиків часнику, ½ ч. л. перцю чилі, 1 ч. л. копченої солодкої паприки та 1 ч. л. паприки в пластівцях. Додайте 100 мл води, 1 ст. л. цукру, сік та цедру одного лимона. Добре перемішайте, спробуйте, а потім додайте сіль та чорний мелений перець до смаку. За бажанням кількість прянощів можете зменшувати. Томатну пасту можна замінити свіжими томатами, натертими на тертці, чи пелаті. Випаровуйте рідину з томатного соусу на середньому вогні, поки він не згусне. У нас на це пішло 5 хвилин. Потім перебийте блендером до однорідної консистенції. Дістаньте баренчик з духовки та нехай охолоне у формі. У вас ще залишилося 100 г вершкового масла, розтопіть їх на пательні. Наріжте картопляний пиріг порційними шматочками, полийте томатним соусом та розтопленим вершковим маслом. Прикрасьте листочками чебрецю.

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