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Кліп Біллі Айліш Bad Guy набрав понад мільярд переглядів на YouTube

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Біллі Айліш - фото 1
Біллі Айліш / instagram

Кліп 18-річної американської співачки Біллі Айліш на її пісню 2019 року "Bad guy" набрав понад мільярд переглядів на YouTube. Це перший ролик артистки, який досягнув такого результату.

Співачка Біллі Айліш, яка здобула славу після релізу синглу "Ocean Eyes" в 2016 році, поставила особистий рекорд – її кліп "Bad Guy" набрав 1 млрд переглядів в YouTube.

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Відеокліп на композицію Bad Guy зрежисирував Дейв Маєрс. Ролик був опублікований на відеохостингу YouTube у березні минулого року. Сюжет пісні розповідає історію про таємничого "поганого хлопця". Спочатку пісня стала частиною пластинки співачки "When we all fall asleep, where do we go?". Трек моментально вибився в лідери світових чартів, завоювавши неймовірну популярність.

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