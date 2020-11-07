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Дуа Ліпа та Angèle випустили зухвалий кліп на пісню Fever
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Співачка Дуа Ліпа випустила кліп на англо-французький трек "Fever", записаний разом з бельгійською співачкою Angèle. У ролі режисера кліпу став кліпмейкер з псевдонімом WAFLA. Ролик знятий у стилі ретро і занурює глядачів в атмосферу 80-х.
У ролику виконавиці гуляють безлюдними нічними вулицями, розмовляють відверто, їдять фастфуд у цілодобової забігайлівці, тікають від поліції та влаштовують вечірку, яка будить сусідів.
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Dua Lipa ft Angèle – Fever: дивіться новий крутий кліп співачки
Композиція Fever вийшла як сингл 26 жовтня і поки не увійшов у дискографію співачки. Навесні 2020 Дуа Ліпа випустила свій другий студійний альбом "Future Nostalgia". На його підтримку було заплановане світове турне, яке довелося скасувати через пандемію коронавірусу.
Раніше Дуа Ліпа представила альбом реміксів "Club Future Nostalgia", за основу для якого була взята її друга студійна платівка "Future Nostalgia", що вийшла в березні. Над новим релізом зі співачкою працювали Мадонна, Міссі Елліотт, Гвен Стефані, Марк Ронсон, Джо Годдард з Hot Chip і група Blackpink.
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