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Кіра Найтлі зіграла на зубах хіт позаминулого літа: кумедне відео

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Чарівна Кіра Найтлі показала ще один талант - фото 1
Чарівна Кіра Найтлі показала ще один талант / gettyimages

Чарівна актриса Кіра Найтлі, номінантка на "Оскар" і володарка ордена Британської імперії, продемонструвала ще один зі своїх талантів, про який знають не всі. Цього разу вона зіграла на зубах композицію Despacito, яка позаминулого року лунала з кожної праски.

Кумедний виступ Кіра Найтлі влаштувала під час шоу Джиммі Феллона. Зазначимо, що така витівка не перша в кар'єрі актриси.

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Уперше свій особливий дар вона показала на шоу Грема Нортона, де зіграла пісню Raindrops "Keep Fallin' on My Head". Композиція звучала у фільмах "Бутч Кессіді і Санденс Кід", "Весільна вечірка" та "Людина-павук - 2".

Відтоді вона вивчила кілька нових мелодій і здивувала всіх, виконавши на зубах Despacito. Зі слів актриси, вона може так зіграти все, що завгодно.

Пропонуємо переглянути імпровізацію від Кіри Найтлі на пісню Despacito:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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