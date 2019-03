Кіра Найтлі зіграла на зубах хіт позаминулого літа: кумедне відео

Чарівна актриса Кіра Найтлі, номінантка на "Оскар" і володарка ордена Британської імперії, продемонструвала ще один зі своїх талантів, про який знають не всі. Цього разу вона зіграла на зубах композицію Despacito, яка позаминулого року лунала з кожної праски.

Кумедний виступ Кіра Найтлі влаштувала під час шоу Джиммі Феллона. Зазначимо, що така витівка не перша в кар'єрі актриси.

І ще: Переможниця Євробачення показала пишні форми у купальнику

Уперше свій особливий дар вона показала на шоу Грема Нортона, де зіграла пісню Raindrops "Keep Fallin' on My Head". Композиція звучала у фільмах "Бутч Кессіді і Санденс Кід", "Весільна вечірка" та "Людина-павук - 2".

Відтоді вона вивчила кілька нових мелодій і здивувала всіх, виконавши на зубах Despacito. Зі слів актриси, вона може так зіграти все, що завгодно.

Пропонуємо переглянути імпровізацію від Кіри Найтлі на пісню Despacito:

Читайте також: Не тільки Саша Грей: 5 найвідоміших порноактрис (18+)