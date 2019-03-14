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Не тільки Саша Грей: 5 найвідоміших порноактрис (18+)
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Ці дівчата досягли висот у своїй кар'єрі. Їх знають навіть ті, хто не дивиться порно. Дізнайся, чим вони такі знамениті.
В індустрії фільмів для дорослих є безліч знаменитостей, які відомі лише шанувальникам жанру. Але інколи слава порнозірок виходить за ці рамки.
І ще: Як виглядають порноактриси в кіно та у звичайному житті (18+)
Катя Самбука
Катя вийшла з порно і стала телезіркою. Кар'єра Каті почалася в 16 років, коли вона вийшла заміж за порнорежисера Боба Джека. Зараз вони не разом, пара народила дочку і розлучилася у 2015 році.
Колишній чоловік вигадав для Каті еротичне шоу, де вона співала й танцювала в оточенні оголених дівчат. З гастролями Катя Самбука об'їздила Росію, Україну, Білорусь та Польщу.
Зараз Катя – співачка, ді-джей, телеведуча та зірка Instagram.
Саша Грей
Саша з юності хотіла зніматися в кіно для дорослих й почала кар'єру в 18 років. Першою сценою Саші стала оргія з легендарним Рокко Сіффреді. Саша Грей попросила його штовхнути її в живіт під час орального сексу. Через два місяці після 18-річчя в резюме Саші було 33 фільми для дорослих. Продюсерів дивувала працездатність, пристрасть, імідж, мініатюрні груди, скромний манікюр, натуральний колір волосся.
Її слава швидко вийшла за межі порно. Саша Грей стала свого роду поп-зіркою, потрапила на обкладинку Rolling Stone, стала героїнею знаменитої рубрики журналу Esquire, зіграла головну роль у фільмі Стівена Содерберга "Дівчина за викликом". У 2014 році Саша була в студії "Вечірнього Урганта".
Зараз Саша займається музикою та громадською діяльністю.
Олена Беркова
Росія дізналася про неї, коли дівчина прийшла шукати любов на реаліті-шоу "Дім-2". Менше ніж за місяць Олена зійшлася з Романом Третьяковим, який був вражений сексуальною розкутістю дівчини. Новина про професії Олени стала для хлопця ударом. Коли на шоу дізналися, що Беркова порноактриса, то її вигнали з проекту.
Олена скористалася моментом та випустила фільм "Дім-2, або Як зайнятися коханням з Оленою Берковою". Також Олена вела програму на МУЗ-ТВ, танцювала стриптиз, а у 2017 році стала співачкою.
Чиччоліна
Це угорська порноактриса, яку насправді звуть Анна Ілона Шталлер. У 70-х вона вийшла заміж та поїхала в Італію. Там вона познайомилася з порнорежисером Ріккардо Скіккі. Дівчина почала вести передачу для дорослих на радіо і працювала в еротичному кіно та шоу.
У розпал своєї порнокар'єри Чиччоліна зайнялася політикою, вступила в італійську Партію зелених. Потім балотувалася до парламенту, виступала з заявами проти наукових експериментів, за сексуальну освіту і заснувала рух "Партія любові".
Зараз Чиччоліна продовжує свою суспільно-політичну діяльність, виступає проти смертної кари та підтримує права ЛГБТ-спільноти.
Лоло Ферарі
Це француженка Ів Валуа. У 25 років вона познайомилась з 40-річним наркоторговцем та сутенером, вийшла заміж, почала працювати в секс-індустрії. Вона стала порнозіркою Лоло Феррарі.
Лоло відома, як жінка з найбільшими грудьми у світі. Їх вага була 13 кілограмів. Дівчина зробила 22 операції по збільшенню грудей. Як результат – не могла пересуватися без спеціального бюстгальтера, який розробили інженери.
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