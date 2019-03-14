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Переможниця Євробачення показала пишні форми у купальнику
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Співачка Нетта Барзілай покрасувалась у жовтому бікіні з відвертим глибоким декольте. Дивіться мегафеєричне відео від артистки.
Переможниця Євробачення 2018 ізраїльтянка Нетта Барзілай вкотре довела, що вона – дівчина без комплексів.
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У ролику, яким співачка поділилася на своїй сторінці в Instagram, вона під пісню Bassa Sababa сміливо крокує по подіуму Тижня моди в Тель-Авіві. Дивіться, як 26-річна Нетта покрасувалась в злитому жовтому купальнику з відвертим глибоким декольте і в помаранчевій напівпрозорої накидці.
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