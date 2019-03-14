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Переможниця Євробачення показала пишні форми у купальнику

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Яскрава переможниця Євробачення 2018 - фото 1
Яскрава переможниця Євробачення 2018 / instagram

Співачка Нетта Барзілай покрасувалась у жовтому бікіні з відвертим глибоким декольте. Дивіться мегафеєричне відео від артистки.

Переможниця Євробачення 2018 ізраїльтянка Нетта Барзілай вкотре довела, що вона – дівчина без комплексів.

І ще: Нетта Барзілай – Toy: текст і переклад пісні, яка виграла Євробачення 2018

У ролику, яким співачка поділилася на своїй сторінці в Instagram, вона під пісню Bassa Sababa сміливо крокує по подіуму Тижня моди в Тель-Авіві. Дивіться, як 26-річна Нетта покрасувалась в злитому жовтому купальнику з відвертим глибоким декольте і в помаранчевій напівпрозорої накидці.

Переможниця Євробачення показала пишні форми у купальнику - фото 314233

Переможниця Євробачення показала пишні форми у купальнику - фото 314234

Переможниця Євробачення показала пишні форми у купальнику - фото 314235

Читайте також: Нетта Барзілай: біографія і цікаві факти про переможницю Євробачення 2018

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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