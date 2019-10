Кінець ї***ого світу: стала відома дата виходу другого сезону серіалу

У мережі з'явився постер до продовження серіалу Кінець ї***ого світу (The End Of The F***ing World), який підкорив публіку минулого року. Дізнавайтесь дату виходу другого сезону на Радіо МАКСИМУМ.

Стрімінгвоий сервіс Netflix потішив глядачів постером до 2 сезону серіалу Кінець ї***ого світу (The End Of The F***ing World), який вже невдовзі повернеться на екрани. Дата виходу продовження запланована вже на 5 листопада, тож українські глядачі зможуть оцінити перший перекладений епізод вже 6 листопада. Поки невідомо, чи вийдуть одразу всі серії.

Сюжет продовжить розповідати про двох депресивних підлітків, які тікають з рідного міста на шляху до своїх бажань. А по дорозі вони вчиняють чимало злочинів різної важкості. До слова, головний герой постійно планує, як вбити свою подругу, але це дивне бажання перетворюється у щось романтичне.

У головних ролях залишаються Алекс Лотер (Гра в Імітацію, Чорне дзеркало) та Джессіка Барден.

