Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
День захисника України

Кінець ї***ого світу: стала відома дата виходу другого сезону серіалу

  • 40
Кінець ї***ого світу 2 сезон - фото 1
Кінець ї***ого світу 2 сезон

У мережі з'явився постер до продовження серіалу Кінець ї***ого світу (The End Of The F***ing World), який підкорив публіку минулого року. Дізнавайтесь дату виходу другого сезону на Радіо МАКСИМУМ.

Стрімінгвоий сервіс Netflix потішив глядачів постером до 2 сезону серіалу Кінець ї***ого світу (The End Of The F***ing World), який вже невдовзі повернеться на екрани. Дата виходу продовження запланована вже на 5 листопада, тож українські глядачі зможуть оцінити перший перекладений епізод вже 6 листопада. Поки невідомо, чи вийдуть одразу всі серії.

І ще: Рік і Морті 4 сезон: трейлер і дата виходу серіалу

Сюжет продовжить розповідати про двох депресивних підлітків, які тікають з рідного міста на шляху до своїх бажань. А по дорозі вони вчиняють чимало злочинів різної важкості. До слова, головний герой постійно планує, як вбити свою подругу, але це дивне бажання перетворюється у щось романтичне.

У головних ролях залишаються Алекс Лотер (Гра в Імітацію, Чорне дзеркало) та Джессіка Барден.

Кінець ї***ого світу: стала відома дата виходу другого сезону серіалу - фото 360446

Читайте також: Найкрутіші нові серіали 2019, які варто подивитися у жовтні

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Яка українська пісня була найпопулярнішою в рік твого народження
  • 01 жовтня, 18:00
  • 3617
Пожежники вже їдуть: оголена Леся Нікітюк не на жарт розпалила мережу
  • 05 жовтня, 21:22
  • 11099
Моделі 90-х: як змінилася "Крихітка на мільярд" Ліза Фонсагрівс (18+)
  • 07 жовтня, 16:21
  • 1228
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз