Рік і Морті 4 сезон: трейлер і дата виходу серіалу

У мережі показали перший трейлер до 4 сезону серіалу Рік і Морті (Rick and Morty), який невдовзі вийде на екранах. Дивіться відео онлайн та дізнавайтесь дату виходу на Радіо МАКСИМУМ.

Канал Adult Swim потішив фанатів перший тизером до продовження пригод Ріка і Морті. Дата виходу 4 сезону серіалу для дорослих запланована вже на 10 листопада.

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Сюжет продовжить розповідати про витівки Ріка, який бере з собою на небезпечні та дивні місії внука Морті, а інколи і свою онуку. Більше інопланетних розваг та сарказму гарантовано. Відзначимо, що новий сезон також отримає 10 епізодів. До того ж, творці раніше вже вразили глядачів заявою про те, що серіал виходитиме ще доволі довго – до 10 сезонів.

Рік і Морті 4 сезон, дивитись трейлер серіалу онлайн:

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