Кількість людей, охочих вивчати українську на Duolingo, зросла на 200%

У ці буремні часи знаходиться трохи простору і для хороших новин. Так, наприклад, сервіс вивчення іноземних мов Duolingo повідомив про те, що українську хочуть вивчати з кожним днем усе більше людей.

У блозі Duolingo вирішили підтримати Україну. Ба більше, у сервісі розповіли про відмінності між українською та російською мовами для тих, хто хоче вивчати нашу.

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Цікаво: з 14 по 21 лютого кількість людей, які почали вивчати українську мову, зросла аж на 200%!

Також у блозі зробили акцент на особливостях української мови, відмінках, причинах білінгвізму та відмінності мови від російської.

"Існує важлива асиметрія, про яку слід пам'ятати: попри те, що більшість росіян не знають і не розуміють українську, оскільки це інша мова, більшість українців знають і розуміють російську. Це не через лінгвістику, а через політику та історію: оскільки російськомовний Радянський Союз окупував Україну майже на 70 років, російська була єдиною офіційною мовою в Україні", – наголошують автори публікації Сінді Бланко, Гоуп Вілсон, а також Михайло Закрижевський.

У публікації також згадали про прийменники "на" та "в", артикль "the", наголоси "украЇнський" та "укрАїнський". Не минулося й без прекрасного слова "паляниця".

Ми в Duolingo знаємо мову і знаємо, яке політичне значення вона може мати, і ми насамперед думаємо про людей, а не про [їхню] мову, – підкреслили автори.

Нагадаємо, що Duolingo – онлайн-сервіс вивчення мов, який почав своє існування у 2011 році. Також він став найпопулярнішим мобільним додатком, з допомогою якого щодня вивчають іноземні мови мільйони людей. До слова, українська версія для вивчення англійської з'явилася у 2015 році.

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