Від першої допомоги і до боротьби з окупантом: корисні чатботи, про які варто знати

У складний воєнний час, коли російські окупанти намагаються зламати українців, з'явилось чимало актуальних та важливих чатботів. Через них можна допомогти собі та близьким, а також боротись з агресором.

У Мінцифри зібрали найважливіші чатботи, які стануть у пригоді не лише під час війни. Від інформації про надання першої допомоги та пошуку волонтерів аж до допомоги біженцям та блокування проросійських порталів - все це можна знайти у переліку.

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Корисні боти для українців у телеграмі:

Готовий до всього: як вступити в територіальну оборону, вижити цивільному та як діяти в кризовій ситуації

як вступити в територіальну оборону, вижити цивільному та як діяти в кризовій ситуації @Hotovyi_do_vsioho_bot

Джгут 2.0. Перша допомога. Розкаже, що робити, якщо ви не знаєте / не пам’ятаєте алгоритмів дій при інфаркті, інсульті, зупинці серця, а також інші поради першої медичної допомоги @FastAid_bot

Перша допомога. Розкаже, що робити, якщо ви не знаєте / не пам’ятаєте алгоритмів дій при інфаркті, інсульті, зупинці серця, а також інші поради першої медичної допомоги SaveUA: пошук у своїй області як волонтерів, так і пропозицій стати волонтером власну допомогу (продукти, транспорт, паливо, прихисток тощо) @saveua_bot

пошук у своїй області як волонтерів, так і пропозицій стати волонтером власну допомогу (продукти, транспорт, паливо, прихисток тощо) STOP Russian War: тут повідомляють про пересування ворожої техніки @stop_russian_war_bot

тут повідомляють про пересування ворожої техніки StopRussia: цей бот допомагає заблокувати Telegram-канали, YouTube-канали, Facebook-групи, Instagram-профілі, які поширюють дезінформацію та дані про розташування ЗСУ @stopdrugsbot

цей бот допомагає заблокувати Telegram-канали, YouTube-канали, Facebook-групи, Instagram-профілі, які поширюють дезінформацію та дані про розташування ЗСУ Народний месник: сюди надсилати інформацію про ворожі мітки на дорогах країни та пересування загарбницьких сил РФ @ukraine_avanger_bot

сюди надсилати інформацію про ворожі мітки на дорогах країни та пересування загарбницьких сил РФ Нам по дорозі: пошук та розміщення контактів українців з авто @nampodorozi_bot

пошук та розміщення контактів українців з авто Прихисти українців: Щоб ті, хто потребують притулку, і ті, хто можуть його надати, знайшли одне одного @shelter_for_ukrainians_bot

Щоб ті, хто потребують притулку, і ті, хто можуть його надати, знайшли одне одного Турботник: допомога 24/7 для українських переселенців отримати тимчасову домівку та необхідні речі у ЦНАПах, що працюють як пункти турботи @turbotnyk_bot

Для того, щоб знайти цих ботів у соцмережі Телеграм, потрібно просто скопіювати їхнє "ім'я" або назву через @ та ввести у пошуку. Далі почати роботу у чаті та ознайомитись із запропонованим функціоналом бота.

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