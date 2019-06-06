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Кіану Рівз знову став мемом: найкращі відео

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Кумедні відео з Кіану Рівзом - фото 1
Кумедні відео з Кіану Рівзом / Mashable SEA

Дивіться, як актор Кіану Рівз ефектно виходить під пісні Шакіри, Нікі Мінаж та інших. Це дійсно смішно!

Не встиг у твіттері вщухнути галас навколо сфабрикованого інтерв'ю Кіану Рівза про самотність, як актор знову став героєм мемів.

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Приводом для цього став кадр з нового фільму Netflix "Always Be My Maybe", де Кіану в сповільненій зйомці ефектно виходить до відвідувачів ресторану. Користувачі твіттера наклали цю сцену на різну музику, і ось що з цього вийшло.

У твіттері навіть з'явився окремий акаунт, де Рівз ходить під пісні Bad Guy Біллі Айліш, Whenever Wherever Шакіри, So Yesterday Хілларі Дафф, Decode групи Paramore і інші композиції.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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