Кіану Рівз знову став мемом: найкращі відео

Дивіться, як актор Кіану Рівз ефектно виходить під пісні Шакіри, Нікі Мінаж та інших. Це дійсно смішно!

Не встиг у твіттері вщухнути галас навколо сфабрикованого інтерв'ю Кіану Рівза про самотність, як актор знову став героєм мемів.

Приводом для цього став кадр з нового фільму Netflix "Always Be My Maybe", де Кіану в сповільненій зйомці ефектно виходить до відвідувачів ресторану. Користувачі твіттера наклали цю сцену на різну музику, і ось що з цього вийшло.

У твіттері навіть з'явився окремий акаунт, де Рівз ходить під пісні Bad Guy Біллі Айліш, Whenever Wherever Шакіри, So Yesterday Хілларі Дафф, Decode групи Paramore і інші композиції.

so yesterday by hilary duff (dedicated to @keanusgf) pic.twitter.com/zewZxQS8HO — keanu reeves walking to music (@keanuwtm) 3 червня 2019 р.

